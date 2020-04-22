Зеленський уволил 10 и назначил 6 председателей РГА

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве районными государственными администрациями: уволил 10 глав администраций и назначил 6 новых.

В частности больше всего изменений припало на Сумскую область — там Зеленский уволил 7 председателей РГА.

В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях также уволили по одному голове.

Зато по два новых назначения президент сделал в Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, новые председателя РГА достались Винницкой и Николаевской областям.

Ранее Владимир Зеленский уволил Гео Лероса от выполнения обязанностей советника президента Украины вне штата.