Президент Зеленский: победы и неудачи шестого главы Украины

21 апреля 2019 года состоялся второй тур президентских выборов, в котором украинцы выбирали между Владимиром Зеленским и пятым президентом Петром Порошенко.

Победу на выборах одержал Владимир Зеленский, который набрал рекордные 73,22% голосов избирателей. Несмотря на некоторые успехи, рейтинг шестого президента падает после выборов. Опубликованный 24 февраля 2020 года опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг доверия снизился до 51,5%.

Но такая ситуация является нормальной, ведь рейтинг многих политиков начинает снижаться после выборов, поскольку эмоции утихают и начинается оценка по непосредственной деятельности. И Зеленский — не исключение.

Новичок в политике сразу же задекларировал, что собирается многое изменить, чтобы украинцам лучше жилось в стране.

Однако с новой большой проблемой — пандемией коронавируса, перед шестым президентом возникают и новые вызовы.

Факты ICTV рассказывают, что удалось сделать Зеленскому на посту главы государства, а над чем еще предстоит поработать.

Достижения Зеленского

Многое было задекларировано Владимиром Зеленским еще до того, как был избран на пост президента, и после инаугурации он начал решительные шаги для того, чтобы изменить ситуацию в Украине.

Во время инаугурации 20 мая Зеленский объявил, что Верховная Рада XIII созыва не соответствует ожиданиям людей и объявил о ее роспуске. Основной причиной он назвал фактическое отсутствие коалиции в парламенте с 2016 года.

С этого момента начался непростой путь Зеленского как главы Украины, на котором ему уже удалось добиться нескольких значительных побед.

— Я бы хотел сказать, что само президентство Зеленского — это грандиозный эксперимент. Впервые в нашей истории к власти пришел человек, который никогда не был в политике, не опирался ни на одну из политических сил. Это важно, ведь это обстоятельство обусловило связь его достижений и поражений, — рассказал в комментарии Фактам ICTV политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Обмен пленными

Первым действительно большим достижением Владимира Зеленского стало возвращение украинцев, оказавшихся в плену на оккупированных территориях и в России.

Всего через несколько месяцев после инаугурации состоялся первый обмен пленными, который определенным образом шокировал общество. 7 сентября 2019 года в Украину вернулись 24 моряка, которых незаконно задержали возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Вместе с ними в Украину вернулись 11 пленников Кремля, среди которых были такие известные политзаключенные, как Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислав Клих. Мало кто надеялся, что эти люди в ближайшее время вернутся на родину.

Этот обмен проходил в формате 35 на 35 и стал первым крупным подобным мероприятием с декабря 2017 года.

Активный диалог с Россией по освобождению удерживаемых лиц продолжался и дал свои плоды уже в конце 2019 года. Обмен формате 76 на 124 провели 29 декабря.

Украина освободила граждан, находившихся в местах заключения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Хотя это событие вызвало определенный резонанс в обществе из-за освобождения беркутовцев, во время пресс-конференции шестой президент в очередной раз подчеркнул, что жизнь людей для него — главное.

— Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты — они все являются героями, и я уверен, что для нас приоритет вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет, но мы могли вернуть живых. Мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев, и мне нужно было вернуть одного живого разведчика, то я бы отдал 100 беркутовцев, — сказал Зеленский после прибытия самолета с освобожденными лицами.

И даже в условиях карантина продолжается работа по освобождению пленных украинцев.

16 апреля 2020 года состоялся еще один обмен, в рамках которого Украина получила 20 своих граждан и передала в ОРДЛО 14 человек. Планировалось передать больше людей, но некоторые отказались возвращаться на оккупированные территории. Работа по освобождению пленных украинцев продолжается.

Восстановление нормандского формата

Немало важным стало и восстановление нормандского формата в рамках мирного процесса на Донбассе. Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии состоялась 9 декабря 2019 года — более, чем через три года после последнего саммита.

Мнения относительно переговоров Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в нормандском формате расходятся, однако многие сходятся на том, что глава Украины не уступил интересами государства.

Во время саммита достигли договоренности о новых обменах пленными, расширении мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и других шагах по урегулированию ситуации на Донбассе.

— Важный результат — возобновление мирного процесса на Донбассе. Три года он был фактически заморожен… Удалось частично, относительно, но обеспечить возобновление переговоров, в частности в нормандском формате, и решение некоторых локальных задач. В частности, произошло несколько обменов… Состоялось разведение войск на Донбассе в трех пунктах. Появилась пусть небольшая, но надежда на урегулирование этого конфликта. Год назад у нас ее не было, — рассказал Фесенко.

Вместе с тем были договоренности о проведении следующего нормандского саммита, однако в реалиях пандемии его, скорее всего, отложат.

Открытие рынка земли

Несомненной победой Зеленского и его партии является голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине. Земельная реформа — длительный процесс, который ежегодно был “не своевременным” для Верховной Рады того или иного созыва.

Планировалось, что рынок земли откроют как для украинцев, так и для иностранцев, за счет чего граждане получат возможность распоряжаться своей землей в полном объеме, а иностранцы — вести бизнес без помех.

Законопроект прошел долгий путь. Пришлось внести несколько изменений, в частности о том, что иностранцы смогут покупать землю только после принятия решения на референдуме.

Действие моратория на продажу сельскохозяйственной земли отменяется 1 июля 2021 года. Даже с большим количеством ограничений, большинство из которых будут действовать до начала 2024 года, открытие рынка земли положительно повлияет на рост ВВП Украины.

Чем еще отличился Зеленский

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента отмечает, что шестому президенту удалось оправдать мечту многих украинцев о новых лицах во власти.

Верховная Рада обновилась примерно на 80%, обновилось и правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука, которое стало более молодым и почти полностью состояло из новых людей.

И даже правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля имеет много новых лиц.

Кроме того, шестом президенту удалось быстро сосредоточить власть в своих руках.

— Он сделал то, что не смогли сделать большинство его предшественников — получить такую ​​почти абсолютную власть. Причем, что многие ожидали слабого президента, а оказалось, что он смог быстро сконцентрировать большую власть в своих руках. Даже отдельные признаки свидетельствуют о его победе: монобольшинство в Раде, турборежим парламента, свое правительство, — говорит Фесенко.

Неудачи Зеленского

Конечно у Зеленского, как и любого президента, есть свои проблемы. Некоторым его политика представляется несколько хаотичной, а кто-то даже считает, что он не в состоянии удержать власть.

Корректировки в планы шестого президента внесла и пандемия коронавируса, но есть и проблемы, которые наблюдались почти с самого начала.

Проблемы со “слугами”

Одной из больших проблем Зеленского является его фракция в парламенте, с помощью которой ему удалось получить монобильшинство. С самого начала было понятно, что без “темных лошадок” не обойдется.

Еще до конца 2019 года во фракции произошло несколько скандалов. Так, нескольких нардепов от Слуги народа поймали на кнопкодавстве, хотя президент говорил о том, что подобные вещи должны прекратиться и надеялся, что депутаты его партии это поймут первыми.

Также из фракции исключили народных депутатов Антона Полякова, Анну Скороход и Романа Иванисова.

— Скороход и Полякова исключили за нарушение договоренностей о совместной позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию, — рассказал тогда заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Иванисова же исключили после того, как узнали о том, что он был судим за изнасилование несовершеннолетней.

— Одна из слабостей Зеленского — ошибки его кадровой политики. Это проявилось и при формировании фракции Слуга народа, и при формировании правительств. Это поражение не является фатальным или катастрофическим. Но эти проблемы были неизбежны, ведь к власти пришел человек без команды, без опыта политической кадровой работы. Команда формировалась в спешке, без должного отбора, — говорит политолог.

Президент говорил, что у Верховной Рады есть около года испытательного срока. Если проблемы внутри фракции будут только расти, а также наблюдаться общее недовольство народа, то даже при наличии монобильшинства Зеленский может распустить парламент.

Весна без “посадок”

С приходом весны обещанных больших “посадок” не произошло. Президент хотел, чтобы запрос общества на справедливость удовлетворили в достаточно короткие сроки.

Однако вместе с тем происходила и реформа Генеральной прокуратуры, из-за чего частично упала эффективность этого органа, ведь во время этого процесса приходится переключать свое внимание на другие проблемы.

Незадолго до увольнения с должности генерального прокурора Руслан Рябошапка обвинял суд в том, что он недостаточно быстро рассматривал направлены ему дела.

— Что мы можем, мы все делаем — собираем материалы и направляем в суд. Я не виноват, что Высший антикоррупционный суд еще не вышел из состояния спячки или анабиоза. Я не виноват в том, что до сих пор нет ни одного нормального решения ВАКС по делам тех высших должностных лиц, которые уже находятся в этом суде, — заявлял тогда Рябошапка.

В свою очередь, в суде настаивали, что правосудие — длительный процесс. И для беспристрастного рассмотрения дел нужно время.

После смены генерального прокурора остается только гадать, когда украинцы увидят обещанные посадки.

Не удалось быстро

Уже в конце 2019 года Зеленскому пришлось осознать, что кардинально и быстро решить системные базовые проблемы украинского общества не удается.

— От неэффективности или малой эффективности государственных институтов, системы государственных институтов, коррупции, до проблем войны и мира. Зеленский хотел все это сделать быстро, путем “блицкрига”. Но не получилось и, думаю, что и не могло получиться, — говорит Фесенко.

Да, Рада отработала в турборежиме, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы украинцы почувствовали быстрое улучшение. И теперь шестому президенту нужно готовиться к долгосрочному сценарию решения проблем.

Политика и карантин

2019-й год стал непростым для Зеленского. Он прошел определенную политическую закалку, а в 2020 году перед Украиной и всем миром предстал новый вызов — пандемия коронавируса Covid-19.

Теперь ему придется кардинально менять свою стратегию, ведь карантин и глобальный экономический кризис помешали в воплощении многих планов.

Как считает Фесенко, шестой президент начал свою переоценку ценностей, в частности относительно кадровой политики, еще в начале года, и это было заметно в его публичных выступлениях и интервью.

— Нынешняя пандемия, карантин, экономический кризис… деформируют президентство Зеленского. Хотя эффект, на мой взгляд, несколько парадоксальный. С одной стороны это ему немного поможет. Это объясняет, почему невозможно быстро сделать определенные вещи. Например, сейчас не до быстрого экономического роста… Надо спасать страну от огромного кризиса. С другой стороны — социально-экономические проблемы, которые частично вызваны карантином. Но большая проблема — последствия глобального экономического кризиса сильно ударят по популярности Зеленского, — рассказывает политолог.

Часто Зеленского сравнивали с президентом США Дональдом Трампом как новым лицом в политике. По словам Фесенко, у Трампа был определенный политический опыт перед избранием на должность, а шестом президенту пришлось идти “с корабля на бал”.

Также у них несколько разные подходы, поэтому не стоит рассчитывать на то, что Зеленский начнет повторять шаги американского президента.

— Их многое различает .. Трамп больший популист, антиглобалист, изоляционист, чем Зеленски … Украинский президент все же имеет более либеральные и глобалистские взгляды, он не такой популист. Он также из другого поколения. Что их объединяет, так это антисистемность. Оба были контрсистемными в отношении тех политических элит, которые руководили страной, — объясняет председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

В течение 2019 года Зеленскому без политического опыта пришлось учиться, как управлять государством. За это время он смог выстроить для себя определенные ориентиры.

Но теперь их придется менять для того, чтобы подстроиться под реалии сегодняшнего дня.

— Изменения неизбежны. Зеленскому придется ситуативно реагировать на новые вызовы, которые будут достаточно драматичными, — считает председатель правления Пента.

Вместе с тем, он уже разрушил для себя и народа несколько мифов. В частности, о новых лицах. Ведь стало ясно, что новые лица не всегда лучше, чем старые, а иногда и хуже.

— Это стало большим разочарованием для президента Зеленского, он уже сейчас пересматривает свои кадровые подходы, в частности относительно новых лиц. И для общества это стало стрессом, драмой, также есть разочарование, — говорит Фесенко.

Приближаясь к году с момента инаугурации рейтинг шестого президента может получить сильный удар, как и рейтинг любого мирового лидера.

Не исключено, что ему придется работать в совершенно другой реальности и принимать решения, которые раньше казались бы неприемлемыми или безумными.

Владислав Бомбела