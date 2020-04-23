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Апрель, 23 в 8:50
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 174 человека умерло, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.
Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020
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09:36
-
23 апреля
По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.
Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
08:21
-
23 апреля
По состоянию на 8.00 23 апреля во Львове и области подтверждено 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 12 — летальные, выздоровели 32 человека.
06:51
-
23 апреля
В Черновицкой области подтверждено еще 87 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных – 1 140.
Сейчас в больницах Буковины шестеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
22:59
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22 апреля
В Чернигове зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил заместитель мэра города
Александр Ломако.
— Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем, — написал он.
21:38
-
22 апреля
У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия обнаружили коронавирус, он находится в Александровской больнице в Киеве.
Об этом 22 апреля сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации.
20:25
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22 апреля
В Днепропетровской области по данным лабораторных исследований зафиксированы 7 новых случаев коронавируса.
По состоянию на 22 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в области составляет 186 случаев, сообщила Днепропетровская ОГА.
19:51
-
22 апреля
По состоянию на 22 апреля в Херсонской области зафиксировано уже 77 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых: 1 летальный в Олешковской районе, а 10 человек полностью выздоровели.
За последние сутки зафиксировано 5 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
18:54
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22 апреля
В Черкассах разрешили ездить в общественном транспорте отдельным категориям граждан. В частности, разрешены регулярные специальные перевозки и перевозки работников некоторых предприятий, учреждений и организаций.
Список в сообщении пресс-службы Черкасского городского совета.
16:52
-
22 апреля
29 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской области.
Заболели:
20 жителей города Подгородное;
5 жителей города Кривой Рог;
2 жителей города Каменского;
2 жителей Павлоградского района.
По состоянию на 22 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 по области составляет 179.
Источник: Днепропетровская ОГА
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