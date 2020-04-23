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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  09.30 22 апреля в Украине зафиксировано 6 592 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 174 человека умерло, а 424 пациента выздоровели. За сутки выявлено 467 новых случаев.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020

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09:36 - 23 апреля

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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08:21 - 23 апреля

По состоянию на 8.00 23 апреля во Львове и области подтверждено 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 12 — летальные, выздоровели 32 человека.

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06:51 - 23 апреля

В Черновицкой области подтверждено еще 87 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных – 1 140.

Сейчас в больницах Буковины шестеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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22:59 - 22 апреля

В Чернигове зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил заместитель мэра города Александр Ломако.

— Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем, — написал он.

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21:38 - 22 апреля

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия обнаружили коронавирус, он находится в Александровской больнице в Киеве.

Об этом 22 апреля сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации.

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20:25 - 22 апреля

В Днепропетровской области по данным лабораторных исследований зафиксированы 7 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 22 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в области составляет 186 случаев, сообщила Днепропетровская ОГА.

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19:51 - 22 апреля

По состоянию на 22 апреля в Херсонской области зафиксировано уже 77 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых: 1 летальный в Олешковской районе, а 10 человек полностью выздоровели.

За последние сутки зафиксировано 5 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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18:54 - 22 апреля

В Черкассах разрешили ездить в общественном транспорте отдельным категориям граждан. В частности, разрешены регулярные специальные перевозки и перевозки работников некоторых предприятий, учреждений и организаций.

Список в сообщении пресс-службы Черкасского городского совета.

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18:16 - 22 апреля

В Кременчуге с 24 по 28 апреля кладбища будут закрыты для посещения. Об этом заявила пресс-служба исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

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16:52 - 22 апреля

29 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской области.

Заболели:

20 жителей города Подгородное;

5 жителей города Кривой Рог;

2 жителей города Каменского;

2 жителей Павлоградского района.

По состоянию на 22 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 по области составляет 179.

Источник: Днепропетровская ОГА

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