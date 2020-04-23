Как не потерять работу во время карантина - советы от юриста

Количество безработных в Украине возросло до 415 тыс. Это на треть больше, чем в апреле прошлого года. Четверть из них (107 тыс.) добавилась за период карантина (с 12 марта 2020 года). И это только те, кто обратился за статусом безработного в Государственный центр занятости.

По данным же Торгово-промышленной палаты Украины на самом деле людей, которые фактически потеряли работу может быть в разы больше: вместе с теми, кто ушел на вынужденный отпуск (в том числе за свой счет), речь идет о 5 млн человек. Правозащитники говорят, люди часто оказываются на улице ни с чем просто потому, что не знают о своих правах.

Киевлянин Роман Кузьменко — один из тех, кто потерял работу во время карантина. Он работал электромехаником, а сегодня вынужден перебиваться нестабильной подработкой в ​​такси. Денег едва хватает, чтобы свести концы с концами.

— Нас попросили написать заявление на отпуск за свой счет на время карантина. Мы, все сотрудники, понимая ситуацию пошли за свой счет на две недели с 18 марта по 3 апреля. Но через несколько дней звонит мне руководитель и говорит, что мы попали под сокращение в связи с финансовым кризисом нашей фирмы. Сказали, что мне надо прийти 6 апреля написать заявление на увольнение и забрать свою трудовую — рассказывает Роман

Роман и его коллеги могли бы избежать увольнения, или по крайней мере получить компенсацию, если бы знали, что их защищает закон. Мы собрали для вас топ-5 советов от юриста ОО Трудовые Инициативы Инны Кудинской о том, как сохранить свою работу и деньги во время карантина.

Совет №1: Не пишите заявление на увольнение, если это не ваше желание

— Ты же видишь — бизнес стоит, нечем деньги платить — нередко именно так мотивируют работодатели работников написать заявление на увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Юристы советуют на это не соглашаться. И даже если руководитель говорит, что “найдет, за что вас уволить”, помните, что это не так уж и легко сделать.

— Статья 40 Кодекса законов о труде (далее КЗоТ) предусматривает несколько случаев, при которых работодатель может уволить вас. Это сокращение на предприятии, несоответствие работника занимаемой должности, квалификации, систематическое невыполнение должностных обязанностей, прогул — отсутствие на работе без уважительных причин, не появление на работе более четырех месяцев в связи с болезнью. Есть еще известная причина — появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако все эти причины на практике трудно и долго доказывать и оформлять, — рассказывает Инна Кудинская.

Совет №2: Оформляйте плановый отпуск

Часто вместо увольнений работодатель предлагает оформлять отпуск за свой счет. Это тоже незаконно — отмечают юристы. Возможное решение — плановый отпуск.

— Можно работников отправить в ежегодный оплачиваемый отпуск. Он обычно ограниченный — это 24 календарных дня. Но есть немало льготных категорий, например женщины, воспитывающие двух и более детей имеют право дополнительно на 10 дней отпуск, — отмечает юрист.

Совет №3: Договоритесь с работодателем

Работодатель должен понимать, что заставляя вас написать заявление на увольнение или отпуск за свой счет, он нарушает закон. За это предусмотрены штрафы на десятки тысяч гривен. Юристы отмечают, что у работодателя есть право получить помощь от государства во время кризиса.

— Есть такое понятие, как простой на предприятии. Это особая процедура — он может быть по всему предприятию, и касательно отдельных работников. Оплата труда за простой устанавливается не менее 2/3 от оклада работника. Можно оформить — частичную безработицу, когда предприятие из-за вынужденного простоя уменьшает часы работы. Работодатель может обратиться в Государственный центр занятости с просьбой о помощи. На каждого работника может быть доплата, но не более минимальной зарплаты. Это касается малого и среднего бизнеса.

Совет №4: Объединяйтесь с другими работниками

Сообща и отца легче бить — эта пословица здесь как никогда актуальна. При разрешении трудовых споров юристы советуют коллективно общаться с руководителем. Тогда больше шансов получить положительный результат. Один из механизмов — создание профсоюза.

— Для создания профсоюза достаточно трех человек. Профсоюз согласовывает график работы, оплату труда, графики отпусков. Также установление неполного рабочего дня на предприятии или плановое сокращение без консультации с профсоюзом — не проходит, — говорит Инна.

Совет №5 Обратитесь в Государственную службу труда

Если работодатель несмотря на все нарушает ваши права, следует обратиться в местное отделение Государственной службы труда. Это орган, который следит за соблюдением прав работников.

Можно написать заявление, а также добавить к нему видео или аудиодоказательства разговоров с руководителем, где он заставляет вас, например, уволиться. Юристы отмечают — решение спора может затянуться на месяцы, но результат в основном в пользу работника.

— На практике писались обращения в Государственную службу по вопросам труда — если один человек, то хорошо, если коллектив — еще лучше. Тогда инспекторы напрямую обращались к работодателю или инициировали проверку. И такие проверки часто проявляли и другие нарушения на предприятии, за что работодатель был вынужден платить немалые штрафы.

P.S. А что с “серой” занятостью?

Впрочем, на практике все эти советы действуют только если вы официально трудоустроены и зарплата у вас “белая”. Многие же в Украине продолжают работать в “серую”: оформлены на минималку, или как ФЛП, или вообще без документов.

По данным правительства, на начало года в “серой” экономике было задействовано 21% трудоспособного населения страны. Все эти люди во время карантина оказались в наибольшей зоне риска. Юристы же отмечают, что работодатели также рискуют, потому что нарушают закон. Поэтому работник мог бы взять это на вооружение в переговорах с руководителем, который хочет его уволить.

— Совет — обращайтесь в налоговую. Это их парафия проверять, платят ли все налоги. Трудоустройство через ФЛП — это часто способ ухода от налогов. Конкретные риски для работодателя — это уголовная и финансовая ответственность. Уголовный кодекс Украины в статье 172 о грубом нарушении законодательства о труде предусматривает штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн. А еще дополнительные штрафы по статье 235 КЗоТ. Поэтому работодатель несколько раз задумается, перед тем как обидеть работника, который все это ему расскажет, — отмечает юрист.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько украинцев во время карантина продолжают ходить на работу.

Андрей Борис