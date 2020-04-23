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Факты / Украина / Общество

Сколько украинцев во время карантина продолжают ходить на работу

Во время карантина 70% работающих людей продолжают ходить на работу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

— Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу, — сказал Денис Шмыгаль.

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В такой ситуации, по словам Шмыгаля, надо соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет выходить из карантина. По его словам, этот процесс будет проходить в пять этапов. После 12 мая могут открыть парки для посещения, а также непродовольственные магазины.

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