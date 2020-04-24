Как проводить онлайн обучение — инструкция

Как организовать онлайн обучение?
Для того чтобы организовать онлайн обучение, нужно иметь контактные данные ваших учеников:
- номер телефона;
- электронную почту.
Электронная почта
Электронная почта — один из самых удобных способов контакта. Можно создать отдельную почту для учебного класса, доступ к которой будет у всех учеников.
Именно туда учитель направляет домашнее задание по своему предмету и ждет ответ. Каждый ученик подписывает свою работу и направляет преподавателю выполненное задание.
Мессенджеры
Мессенджеры Viber или Telegram — самый быстрый способ для контакта. Вы создаете отдельную группу в одном из мессенджеров и с помощью телефонных номеров добавляете всех школьников. Туда вы посылаете домашнее задание и общаетесь с учениками. Само приложение можно скачать для удобства на компьютер.
Чтобы не возникла неразбериха и выполненные работы не терялись, выбирайте один из двух вариантов:
- ученик направляет учителю выполненное задание в личное сообщение на мессенджер;
- ученик направляет выполненное задание учителю по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! Мессенджеры не поддерживают больших объемов работ, поэтому для глобальной работы лучше использовать второй вариант и пользоваться электронной почтой.
Видеочаты для проведения уроков онлайн
Одни из самых популярных приложений для видеоконференции — ZOOM и Skype.
С помощью этих платформ, вы можете добавлять своих учеников в видеочат и проводить онлайн курсы. Сидя дома вы точно будете видеть, кто из учеников присутствовал на уроке, и сможете проверить их знания.
Эти платформы для обучения онлайн — бесплатные.
Проверка письменных работ и презентаций онлайн
Направленное и проверенное задание — это последний этап дистанционного обучения. Ученик должен увидеть свои ошибки и сделать их анализ.
С этим вам поможет Google, который предоставляет такую возможность бесплатно!
Как воспользоваться услугами:
- В поисковом браузере напишите Googlе Документ или Googlе Презентация и переходите по ссылке.
- Нажимаете на окошко Для личных целей.
- Ученик выполняет домашнее задание и предоставляет доступ посредством совместной ссылки или адреса электронной почты учителя.
- Учитель проверяет и ставит отметки. Так исполнитель может увидеть свои ошибки и выставленную оценку.
ВНИМАНИЕ! Чтобы использовать эти функции, у вас обязательно должна быть создана Googlе почта. Также все выполненные домашние задания будут храниться у вас на Googlе диске.
Для креативных презентаций есть еще такие платформы: Сanva, Prezi, Beautiful.ai.
Как рассчитать время онлайн
Для того чтобы сообщить ученикам об указанном времени встречи в режиме онлайн, вам не нужно звонить к каждому отдельно.
Google Календарь — поможет вам сориентировать каждого, во сколько будет встреча, или на какой день детям нужно выполнить домашнее задание.
Учитель выбирает время, а система Календарь сообщает с помощью электронной почты всех исполнителей.
Google Класс
Google Класс — самая комфортная бесплатная платформа для обучения. Она содержит все функции, что описаны выше, и даже больше.
В Классе можно давать задачи и выбирать время для выполнения, отправлять личные сообщения и оценивать. Ученик имеет отдельное окошко для передачи выполненных работ в любом формате. С помощью совместной ссылки можно присылать — Googlе Документ или Googlе Презентацию.
Оценки и выполненные работы может видеть только учитель и ученик, которому они адресованы.
Как создать?
- Вы создаете Класс и предоставляете ему название.
- В Классе есть код доступа, который вы посылаете ученикам.
- Ученики заходят в класс с помощью электронной почты.
Как использовать?
- В Google классе вы даете задания и указываете дату выполнения.
- Каждый ученик посылает в отдельное окошко свою домашнюю работу.
- Учитель ее оценивает.