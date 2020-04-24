Как проводить онлайн обучение — инструкция

Мессенджеры Viber или Telegram — самый быстрый способ для контакта. Вы создаете отдельную группу в одном из мессенджеров и с помощью телефонных номеров добавляете всех школьников. Туда вы посылаете домашнее задание и общаетесь с учениками. Само приложение можно скачать для удобства на компьютер.

Чтобы не возникла неразбериха и выполненные работы не терялись, выбирайте один из двух вариантов:

ученик направляет учителю выполненное задание в личное сообщение на мессенджер; ученик направляет выполненное задание учителю по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! Мессенджеры не поддерживают больших объемов работ, поэтому для глобальной работы лучше использовать второй вариант и пользоваться электронной почтой.