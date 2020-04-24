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Факты / Украина / Общество
Как проводить онлайн обучение — инструкция
Как проводить онлайн обучение — инструкция

Как организовать и провести онлайн обучение, какие инструменты и программы для этого нужны, — смотрите в инструкции Фактов ICTV.

Как организовать онлайн обучение?

Для того чтобы организовать онлайн обучение, нужно иметь контактные данные ваших учеников:

  • номер телефона;
  • электронную почту.

Электронная почта

Электронная почта — один из самых удобных способов контакта. Можно создать отдельную почту для учебного класса, доступ к которой будет у всех учеников.

Именно туда учитель направляет домашнее задание по своему предмету и ждет ответ. Каждый ученик подписывает свою работу и направляет преподавателю выполненное задание.

Мессенджеры

Мессенджеры Viber или Telegram — самый быстрый способ для контакта. Вы создаете отдельную группу в одном из мессенджеров и с помощью телефонных номеров добавляете всех школьников. Туда вы посылаете домашнее задание и общаетесь с учениками. Само приложение можно скачать для удобства на компьютер.

Чтобы не возникла неразбериха и выполненные работы не терялись, выбирайте один из двух вариантов:

  1.  ученик направляет учителю выполненное задание в личное сообщение на мессенджер;
  2.  ученик направляет выполненное задание учителю по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! Мессенджеры не поддерживают больших объемов работ, поэтому для глобальной работы лучше использовать второй вариант и пользоваться электронной почтой.

Видеочаты для проведения уроков онлайн

Одни из самых популярных приложений для видеоконференции — ZOOM и Skype.

С помощью этих платформ, вы можете добавлять своих учеников в видеочат и проводить онлайн курсы. Сидя дома вы точно будете видеть, кто из учеников присутствовал на уроке, и сможете проверить их знания.

Эти платформы для обучения онлайн — бесплатные.

Проверка письменных работ и презентаций онлайн

Направленное  и проверенное задание — это последний этап дистанционного обучения. Ученик должен увидеть свои ошибки и сделать их анализ.

С этим вам поможет Google, который предоставляет такую ​​возможность бесплатно!

Как воспользоваться услугами:

  1. В поисковом браузере напишите Googlе Документ или Googlе Презентация и переходите по ссылке.
  2. Нажимаете на окошко Для личных целей.
  3. Ученик выполняет домашнее задание и предоставляет доступ посредством совместной ссылки или адреса электронной почты учителя.
  4. Учитель проверяет и ставит отметки. Так исполнитель может увидеть свои ошибки и выставленную оценку.

ВНИМАНИЕ! Чтобы использовать эти функции, у вас обязательно должна быть создана Googlе почта. Также все выполненные домашние задания будут храниться у вас на Googlе диске.

Для креативных презентаций есть еще такие платформы: Сanva, Prezi, Beautiful.ai.

Как рассчитать время онлайн

Для того чтобы сообщить ученикам об указанном времени встречи в режиме онлайн, вам не нужно звонить к каждому отдельно.

Google Календарь — поможет вам сориентировать каждого, во сколько будет встреча, или на какой день детям нужно выполнить домашнее задание.

Учитель выбирает время, а система Календарь сообщает с помощью электронной почты всех исполнителей.

Google Класс

Google Класс — самая комфортная бесплатная платформа для обучения. Она содержит все функции, что описаны выше, и даже больше.

В Классе можно давать задачи и выбирать время для выполнения, отправлять личные сообщения и оценивать. Ученик имеет отдельное окошко для передачи выполненных работ в любом формате. С помощью совместной  ссылки можно присылать — Googlе Документ или Googlе Презентацию.

Оценки и выполненные работы может видеть только учитель и ученик, которому они адресованы.

Как создать?

  1. Вы создаете Класс и предоставляете ему название.
  2. В Классе есть код доступа, который вы посылаете ученикам.
  3. Ученики заходят в класс с помощью электронной почты.

Как использовать?

  • В Google классе вы даете задания и указываете дату выполнения.
  • Каждый ученик посылает в отдельное окошко свою домашнюю работу.
  • Учитель ее оценивает.

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