Як проводити онлайн навчання – інструкція

Як організувати онлайн навчання?
Для того щоб організувати онлайн навчання, потрібно мати контактні дані ваших учнів:
- номер телефону;
- електронну пошту.
Електронна пошта
Електронна пошта – один із найзручніших способів контакту. Можна створити окрему пошту для навчального класу, доступ до якої матимуть всі учні.
Саме туди вчитель надсилає домашнє завдання зі свого предмета та чекає відповідь. Кожен учень підписує свою роботу та надсилає викладачеві виконане завдання.
Месенджери
Месенджери Viber чи Telegram – найшвидший спосіб для контакту. Ви створюєте окрему групу в одному із месенджерів та за допомогою номерів телефону додаєте всіх школярів. Туди ви надсилаєте домашнє завдання та спілкуєтесь із учнями. Сам додаток ви можете завантижити для зручності на комп’ютер.
Щоб не виникла плутанина і виконані роботи не губилися, обирайте один із двох варіантів :
- учень надсилає вчителю виконане завдання в особисте повідомлення на месенджер;
- учень надсилає виконане завдання вчителю на електронну пошту.
УВАГА! Месенджери не підтримують великих обсягів робіт, тому для глобальнішої роботи краще обирати другий варіант і користуватися електронною поштою.
Відеочати для проведення онлайн уроків
Одні з найпопулярніших додатків для відеоконференції – ZOOM та Skype.
За допомогою цих платформ, ви можете додавати своїх учнів у відеочат та проводити онлайн курси. Сидячи вдома, ви точно бачитимете, хто із учнів присутній на уроці, та зможете перевірити їхні знання.
Ці платформи для навчання онлайн – безкоштовні.
Перевірка письмових робіт та презентацій онлайн
Надіслане та перевірене завдання – це не останній етап дистанційного навчання. Учень повинен побачити свої помилки та зробити їх аналіз.
З цим вам допоможе Google, який надає таку можливість безкоштовно!
Як скористатись послугами:
- У пошуковому браузері напишіть Googlе Документ чи Googlе Презентація та переходьте за посиланням.
- Натискаєте на віконце Для особистих цілей.
- Учень виконує домашнє завдання та надає доступ за допомогою спільного посилання чи електронної адреси вчителя.
- Вчитель перевіряє та ставить відмітки. Так виконавець може побачити свої помилки та виставлену оцінку.
УВАГА! Щоб використати ці функції, у вас обов’язково має бути створена Googlе пошта. Також усі виконані домашні завдання зберігатимуться у вас на Googlе Диску.
Для креативних презентацій є ще такі платформи: Сanva, Prezi, Beautiful.ai.
Як розрахувати час онлайн?
Для того щоб повідомити учнів про зазначений час зустрічі у режимі онлайн, вам не потрібно телефонувати до кожного окремо.
Google Календар – допоможе вам зорієнтувати кожного, о котрій годині буде зустріч, чи на який день дітям потрібно виконати домашнє завдання.
Вчитель обирає час, а система Календар сповіщає за допомогою електронної пошти усіх виконавців.
Google Клас
Google Клас – найкомфортніша безкоштовна платформа для навчання. Вона містить усі функції, що описані вище, і навіть більше.
У Класі можна давати завдання та обирати час для виконання, надсилати приватні повідомлення та оцінювати. Учень має окреме віконце для надсилання виконаних робіт у будь-якому форматі. За допомогою спільного посилання можна надсилати – Googlе Документ чи Googlе Презентацію.
Оцінки та виконані роботи бачитимуть тільки вчитель та учень, якому вони адресовані.
Як створити?
- Ви створюєте Клас та надаєте йому назву.
- У Класі є код доступу, який ви надсилаєте учням.
- Учні заходять у Клас за допомогою електронної пошти.
Як використовувати?
- У Google Класі ви даєте завдання та зазначаєте дату виконання.
- Кожен учень надсилає в окреме віконце свою домашню роботу.
- Вчитель її оцінює.