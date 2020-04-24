Як проводити онлайн навчання – інструкція

Месенджери Viber чи Telegram – найшвидший спосіб для контакту. Ви створюєте окрему групу в одному із месенджерів та за допомогою номерів телефону додаєте всіх школярів. Туди ви надсилаєте домашнє завдання та спілкуєтесь із учнями. Сам додаток ви можете завантижити для зручності на комп’ютер.

Щоб не виникла плутанина і виконані роботи не губилися, обирайте один із двох варіантів :

учень надсилає вчителю виконане завдання в особисте повідомлення на месенджер;

учень надсилає виконане завдання вчителю на електронну пошту.

УВАГА! Месенджери не підтримують великих обсягів робіт, тому для глобальнішої роботи краще обирати другий варіант і користуватися електронною поштою.