В Украине количество безработных выросло на 36%

В Украине ожидается рост количества официально зарегистрированных безработных.
Так, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек.
Это на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.
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К слову, с начала карантина в службе занятости зарегистрировалось 120,8 тысяч безработных.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества безработных.
Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров утвердил размер, а также порядок предоставления помощи из-за потери работы на период карантина.