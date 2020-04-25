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Факты / Украина / Общество

В Украине количество безработных выросло на 36%

В Украине ожидается рост количества официально зарегистрированных безработных.

Так, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек.

Это на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года.

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К слову, с начала карантина в службе занятости зарегистрировалось 120,8 тысяч безработных.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества безработных.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров утвердил размер, а также порядок предоставления помощи из-за потери работы на период карантина.

Источник: Минэкономразвития

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