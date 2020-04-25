В Україні кількість безробітних зросла на 36%

В Україні очікується зростання кількості офіційно зареєстрованих безробітних.

Так, кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч осіб.

Це на 113 тисяч, або на 36% більше, ніж на цю ж дату минулого року.

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До речі, з початку карантину в службі зайнятості зареєструвалося 120,8 тисяч безробітних.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує збільшення кількості безробітних.

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.