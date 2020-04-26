Отныне оформить выплату пособия по безработице можно онлайн через портал государственных услуг Дія.

Для этого необходимо сделать всего три шага:

авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID; заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т. д.); получить подтверждение на электронную почту или телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты пособия по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

В правительстве уверяют, что во время карантина пособие по безработице назначается с первого дня после подачи заявления, а после его завершения будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

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По данным Госстата, по состоянию на 24 апреля количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тыс. (на 36%) больше, чем на эту же дату 2019 года.

Напомним Кабинет министров утвердил размер помощи из-за потери работы на период карантина. Он устанавливается из расчета две трети тарифной ставки, причем она не может превышать размер официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4 723 грн.