Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія

Подписание документов электронной подписью с 22 апреля доступно на портале государственных услуг Дія.

Выполнить процедуру можно в течение трех минут, говорят в Министерстве цифровой трансформации.

Электронная подпись имеет вид отдельного файла или должна хранится на защищенном носителе. Также она может быть записана на ID-карту.

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Первый шаг — нужно загрузить файл подписи и файл для подписания на портале Дія.

Второй шаг — подтвердить подписания.

Третий шаг — загрузить на свой носитель файл с подписью.

Документ с электронной подписью остается в браузере пользователя и не передается на портал Дія.

— Так сервис гарантирует большую безопасность, чем личное подписания документа, ведь в случае наложения электронной подписи можно достоверно идентифицировать лицо, подписавшее документ, — говорят разработчики.

Напомним, получить электронную цифровую подпись в Украине можно двумя путями — лично обратившись в один из аккредитованных центров сертификации ключей или же онлайн.

Сделать это можна также дистанционно через сайт одного из государственных банков.

Источник: Минцифра