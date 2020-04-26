Відтепер оформити виплату допомоги по безробіттю можна онлайн через портал державних послуг Дія.

Для цього необхідно зробити лише три кроки:

авторизуватись у кабінеті користувача на порталі Дія за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID; заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо); отримати підтвердження на електронну пошту або телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги з безробіття/або сповіщення про необхідність доопрацювання/або аргументована відмова.

В уряді запевняють, що під час карантину допомога по безробіттю призначається з першого дня після подання заяви, а після його завершення буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

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За даними Держстату, станом на 24 квітня кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тис. осіб, що на 113 тис. (на 36%) більше, ніж на цю ж дату 2019 року.

Нагадаємо Кабінет міністрів затвердив розмір допомоги через втрату роботи на період карантину. Він встановлюється з розрахунку дві третини від тарифної ставки, причому вона не може перевищувати розмір офіційної мінімальної заробітної плати, який становить 4 723 грн.