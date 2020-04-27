Экс-заместителю председателя КГГА Слончаку объявлено о подозрении

Экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку, который напал на патрульного, сообщили о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглавы КГГА Владимира Слончака. Он, будучи пьяным, ударил патрульного.