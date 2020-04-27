Екс-заступнику голови КМДА Слончаку оголошено про підозру

Екс-заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку, який напав на патрульного, повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

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За це йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.