Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на правоохоронця.

– Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачила в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері, – заявив Віталій Кличко.

Він додав, що не дозволить дискредитувати міську владу, особливо тим, хто її представляє.

Читайте: Заступнику голови КМДА Слончаку загрожує до 5 років в’язниці за напад на поліцейського

– Вибачаюся перед правоохоронцями та киянами за таку не гідну поведінку заступника голови КМДА. Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Він у стані алкогольного сп’яніння вдарив патрульного. Найімовірніше він вирішив заступитися за водія-жінку, яку оштрафували за керування авто напідпитку. Він знаходився на пасажирському сидінні.

За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.