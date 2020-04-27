Нападения не было: Слончак извинился за эмоциональную несдержанность

Владимир Слончак, которого уволили с должности заместителя председателя КГГА за нападение на патрульного, уверяет, что полицейские превысили свои повноаження, однако извинился за эмоциональную несдержанность.

— Вчера вечером мой автомобиль остановила Патрульная полиция. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего — точно не было! — подчеркнул он.

В то же время чиновник извинился за свое поведение:

— Несмотря на все — я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность.

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Ранее Факты ICTV писали, что на улице Льва Толстого в Киевезадержали замглавы КГГА Владимира Слончака.

Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Вероятнее всего, он решил заступиться за водителя-женщину, которую оштрафовали за езду в нетрезвом виде. Он находился на пассажирском сидении.

За рулем находилась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Фото: Володимир Слончак