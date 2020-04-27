Нападу не було: Слончак перепросив за емоційну нестриманість

Володимир Слончак, якого звільнили з посади заступника голови КМДА за напад на патрульного, запевняє, що поліцейські перевищили свої повноаження, проте вибачився за емоційну нестриманість.

– Вчора ввечері мій автомобіль зупинила Патрульна поліція. Під час з’ясування обставин зупинки поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було! – наголосив він.

Водночас чиновник вибачився за свою поведінку:

– Попри все – я щиро хочу перепросити громадськість та правоохоронців за мою емоційну нестриманість.

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Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Він у стані алкогольного сп’яніння вдарив патрульного. Найімовірніше, він вирішив заступитися за водія-жінку, яку оштрафували за керування авто напідпитку. Він знаходився на пасажирському сидінні.

За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Фото: Володимир Слончак