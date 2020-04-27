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Факты / Украина / Политика

Скандал с полицией и Слончаком: что известно о Людмиле Костенко

Людмила Костенко — депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Баллотировалась от округа №67 в Оболонском районе Киева.

В воскресенье, 26 апреля, чиновница оказалась в центре скандала, когда ее авто остановила полиция — Костенко ехала с выключенными фарами и, по словам правоохранителей, находилась в нетрезвом состоянии (к слову, тест “на алкоголь” она проходить отказалась). Вместе с ней был заместитель Виталия Кличко Владимир Слончак, который даже спровоцировал драку с правоохранителями.

В понедельник, 27 апреля, Виталий Кличко принял решение уволить Слончака, а вот действия Людмилы Костенко председатель КГГА пока не комментировал.

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Биография Людмилы Костенко

Людмила Костенко - биография и декларация депутата Киевсовета

Людмила Костенко родилась 13 октября 1979 в городе Измаил Одесской области. Высшее образование по специальности филолог-переводчик получила в Киеве, а с 2012 года учится в Шеффилдском университете (Англия) на международном факультете управления организациями.

Депутатом Киевского городского совета стала в июне 2014 — тогда Костенко шла вместе с фракцией Радикальная партия Олега Ляшко. При непонятных обстоятельствах в 2015 году она сложила свои полномочия, однако на следующих выборах баллотировалась и снова попала в горсовет — на этот раз от фракции Солидарность Петра Порошенко.

Людмила Костенко - биография и декларация депутата Киевсовета

В 2019 году Людмила Костенко участвовала в парламентских выборах на 217 округе (Оболонь), однако тогда победила Марьяна Безуглая (фракция Слуга народа).

Людмила Костенко - биография и декларация депутата Киевсовета

Сейчас Людмила Костенко является действующим депутатом Киевского горсовета и заместителем председателя комиссии по вопросам бюджета.

Разведена, воспитывает 18-летнюю дочь Анну.

Декларация Людмилы Костенко

Последнюю декларацию Людмила Костенко подавала во время участия в выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

Официально ей пренадлежат:

  • квартира в Киеве площадью 96,4 кв. м (куплена в 2012 году);
  • автомобиль Mercedes-Benz CLA 220CDI (2015 г.в.)
  • норковая шуба, часы Rolex и немало драгоценностей, в частности от Cartier.

Также депутат владеет земельным участком в 40 тыс. м. кв. в Одесской области и жилым домом на Киевщине.

На своих банковских счетах Костенко хранит $1 млн, €46 тыс. и 1 млн грн.

Напомним, инцидент между Людмилой Костенко и полицейскими произошел вечером 26 апреля на улице Льва Толстого. Факты ICTV публиковали фото и видео конфликта.

Фото: Людмила Костенко

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