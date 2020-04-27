Людмила Костенко - біографія та декларація депутата Київради

Людмила Костенко – депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Балотувалася від округу №67 в Оболонському районі Києва.

У неділю, 26 квітня, чиновниця опинилася в центрі скандалу, коли її авто зупинила поліція – Костенко їхала з вимкненими фарами та, за словами правоохоронців, перебувала у нетверезому стані (до слова, тест “на алкоголь” вона проходити відмовилась). Разом із нею був заступник Віталія Кличка Володимир Слончак, який навіть спровокував бійку з правоохоронцями.

У понеділок, 27 квітня, Віталій Кличко ухвалив рішення звільнити Слончака, а от дії Людмили Костенко голова КМДА поки не коментував.

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Біографія Людмили Костенко

Людмила Костенко народилася 13 жовтня 1979 року в місті Ізмаїл на Одещині. Вищу освіту за спеціальністю філолог-перекладач здобула у Києві, а з 2012 року навчається у Шеффілдському університеті (Англія) на міжнародному факультеті управління організаціями.

Депутатом Київської міської ради стала у червні 2014 – тоді Костенко йшла разом із фракцією Радикальна партія Олега Ляшка. За незрозумілих обставин у 2015 році вона склала свої повноваження, однак на наступних виборах балотувалася та знову потрапила до міськради – цього разу вже від фракції Солідарність Петра Порошенка.

У 2019 році Людмила Костенко брала участь у парламентських виборах від 217 округу (Оболонь), однак тоді перемогла Мар’яна Безугла (фракція Слуга народу).

Зараз Людмила Костенко є депутатом Київської міськради та заступником голови комісії з питань бюджету.

Розлучена, виховує 18-річну доньку Анну.

Декларація Людмили Костенко

Останню декларацію Людмила Костенко подавала під час участі у виборах до Верховної Ради у липні 2019 року.

Офіційно їй належать:

квартира у Києві площею 96,4 кв. м. (куплена в 2012 році);

автомобіль Mercedes-Benz CLA 220CDI (2015 р. в.);

норкова шуба, годинник Rolex та чимало дорогоцінностей, зокрема від Cartier.

Також депутат володіє земельною ділянкою на 40 тис. м. кв. на Одещині та житловим будинком на Київщині.

На своїх банківських рахунках Костенко зберігає $1 млн, €46 тис. та 1 млн грн.

Нагадаємо, інцидент між Людмилою Костенко та поліцейськими відбувся ввечері 26 квітня на вулиці Льва Толстого. Факти ICTV публікували фото та відео конфлікту.

Фото: Людмила Костенко