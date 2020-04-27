PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ситуация с Костенко была мелочной, но Слончак решил “сыграть самца” — советник Авакова

Уже бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак не избежит наказания за нападение на работника полиции 26 апреля.

Об этом журналистке Фактов ICTV заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

— Эта поведение недопустимо — ругань, матючье через каждые два слова и тд. Агрессия, с которой вел себя этот гражданин, конечно, дает основания говорить, что он не был настроен вести диалог.

Все остальные ответы будут предоставляться в рамках рассмотрения уголовного производства по ч. 2 ст. 345 УК, — сказал он.

Читайте: Нападения не было: Слончак извинился за эмоциональную несдержанность

Сейчас Слончак, которого задержали на месте преступления, находится в СИЗО и ожидает принятия решения относительно меры пресечения ему.

— В той ситуации можно было обойтись предупреждением, если бы не желание Слончака показать свое “я”, “сыграть самца”, — пояснил Варченко.

Напомним, вечером на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглаву КГГА Владимира Слончака. Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Экс-чиновник решил заступиться за водителя-женщину, которую остановили из-за движения без включенных фар.

За рулем находилась  депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка