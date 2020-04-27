Уже бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак не избежит наказания за нападение на работника полиции 26 апреля.

Об этом журналистке Фактов ICTV заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

— Эта поведение недопустимо — ругань, матючье через каждые два слова и тд. Агрессия, с которой вел себя этот гражданин, конечно, дает основания говорить, что он не был настроен вести диалог.

Все остальные ответы будут предоставляться в рамках рассмотрения уголовного производства по ч. 2 ст. 345 УК, — сказал он.

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Сейчас Слончак, которого задержали на месте преступления, находится в СИЗО и ожидает принятия решения относительно меры пресечения ему.

— В той ситуации можно было обойтись предупреждением, если бы не желание Слончака показать свое “я”, “сыграть самца”, — пояснил Варченко.

Напомним, вечером на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглаву КГГА Владимира Слончака. Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Экс-чиновник решил заступиться за водителя-женщину, которую остановили из-за движения без включенных фар.

За рулем находилась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.