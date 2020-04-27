Уже колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак не уникне покарання за напад на працівника поліції 26 квітня.

Про це журналістці Фактів ICTV заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

– Ця поведінка неприпустима – лайка, матюччя через кожні два слова і тд. Агресія, з якою поводив себе цей громадянин, звичайно, дає підстави говорити, що він не був налаштований вести діалог.

Усі решта відповіді будуть надаватися у межах розгляду кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, – сказав він.

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Нині Слончак, якого затримали на місці злочину, перебуває в СІЗО та чекає на ухвалення рішення щодо запобіжного заходу йому.

– У тій ситуації можна було обійтися попередженням, якби не бажання Слончака показати своє “я”, “заграти самця”, – пояснив Варченко.

Нагадаємо, ввечері на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака. Він, будучи п’яним, вдарив патрульного. Екс-чиновник вирішив заступитися за водія-жінку, яку зупинили через рух без увімкнених фар.

За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.