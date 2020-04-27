Активисты инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? вышли на акцию протеста под стены Офиса президента Украины.

Люди требовали объяснений от президента Владимира Зеленского решения о завершении досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Митингующие считают, что таким решением генпрокурор Ирина Венедиктова подыгрывает стороне защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств. За это Венедиктову должны уволить, требуют активисты.











Завершение расследования в деле Гандзюк: активисты вышли на акцию возле ОП / 3 фотографии

Прокуратура могла использовать еще три месяца для усиления доказательной базы, заявил доброволец и активист Сергей Филимонов.

— Защита Мангера неоднократно просила передать дело в таком виде, каком оно есть, в суд. И в принципе именно это сейчас и сделали, — сказала адвокат потерпевших Евгения Закревская.

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К активистам вышли спикер президента Украины Юлия Мендель, прокурор по делу Гандзюк Андрей Сенюк и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Как известно, СБУ заявила о завершении расследования дела Гандзюк и назвала заказчиков.

Фото: Сергей Стерненко