Завершение расследования в деле Гандзюк: активисты вышли на акцию возле ОП

Активисты инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? вышли на акцию протеста под стены Офиса президента Украины.
Люди требовали объяснений от президента Владимира Зеленского решения о завершении досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.
Митингующие считают, что таким решением генпрокурор Ирина Венедиктова подыгрывает стороне защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств. За это Венедиктову должны уволить, требуют активисты.
Прокуратура могла использовать еще три месяца для усиления доказательной базы, заявил доброволец и активист Сергей Филимонов.
— Защита Мангера неоднократно просила передать дело в таком виде, каком оно есть, в суд. И в принципе именно это сейчас и сделали, — сказала адвокат потерпевших Евгения Закревская.
Читайте: Я “случайный слушатель”: Павловский отвергает обвинения по делу Гандзюк
К активистам вышли спикер президента Украины Юлия Мендель, прокурор по делу Гандзюк Андрей Сенюк и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.
Как известно, СБУ заявила о завершении расследования дела Гандзюк и назвала заказчиков.
Фото: Сергей Стерненко