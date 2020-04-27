Активісти ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк? вийшли на акцію протесту під стіни Офісу президента України.

Люди вимагали пояснень від президента Володимира Зеленського рішення про завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Мітингувальники вважають, що таким рішенням генпрокурор Ірина Венедіктова підігрує стороні захисту, оскільки останні зможуть заявляти про недостатню кількість доказів. За це Венедіктову мають звільнити, вимагають активісти.











Завершення розслідування у справі Гандзюк: активісти вийшли на акцію біля ОП / 3 фотографии

Прокуратура могла використати ще три місяці для посилення доказової бази, заявив доброволець та активіст Сергій Філімонов.

– Захист Мангера неодноразово просив передати справу у такому вигляді, якому вона є, до суду. І в принципі саме це зараз і зробили, — сказала адвокатка потерпілих Євгенія Закревська.

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До активістів вийшли речниця президента України Юлія Мендель, прокурор у справі Гандзюк Андрій Сенюк та заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Як відомо, СБУ заявила про завершення розслідування справи Гандзюк і назвала замовників.

Фото: Сергій Стерненко