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Факты / Украина

Я “случайный слушатель”: Павловский отвергает обвинения по делу Гандзюк

Подозреваемый по делу Екатерины Гандзюк Игорь Павловский отвергает обвинения в организации убийства херсонской активистки.

По словам Павловского, он в этом деле лишь “случайный слушатель”.

В Печерском райсуде Киева, общаясь с журналистами, подозреваемый рассказал, что общался с Сергеем Торбиным (признан виновным в исполнении убийства. – Ред.) только по денежному вопросу.

– Приезжал Торбин, одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным, – сказал Павловский.

Подозреваемый утверждает, что не знал о подготовке нападения на активистку.

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– Я не мафиози – я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал, – рассказал он.

Как известно, Павловского привезли на суд в Киев, где ему должны избрать меру пресечения.

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