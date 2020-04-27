Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Таким образом, Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования.

Также всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В СБУ также напомнили, что в деле Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам — Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову.

Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщено о подозрении в совершении преступления.

К слову, активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома. Она получила ожоги более 40% тела, перенесла 11 операций.

Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Гандзюк, но 4 ноября женщина умерла.