Владимир Слончак был заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 12 декабря 2018 года.

Но 27 апреля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко уволил Слончак из-за нападения чиновника на полицейского.

Владимир Слончак родился 26 июля 1984 года в городе Васильков Киевской области.

С 2001 по 2005 год учился на факультете Правоведения Межрегиональной академии управления персоналом.

В 2008 году получил степень магистра по специальности Правоведение. С 2018 года — кандидат юридических наук.

Владимир Слончак женат, воспитывает дочь и сына.

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С декабря 2005 по ноябрь 2006 года — главный специалист отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета.

Потом начальник отдела экспертизы проектов решений по вопросам землепользования и градостроительства, а с сентября 2011 по январь 2012 года — заместитель начальника отдела правовой экспертизы проектов решений и распоряжений, после чего становится начальником.

В 2016 году Владимир Слончак получил звание Заслуженный юрист Украины.

Имеет седьмой ранг должностного лица местного самоуправления.

Он также возглавляет наблюдательный совет ЧАО Холдинговая компания Киевгорстрой.

Кстати, в сентябре 2019 года Слончака избили в Киеве, у чиновника было сотрясение мозга. Это было уже второе нападение за полгода.

Ранее Факты ICTV писали, что на улице Льва Толстого в Киевезадержали замглавы КГГА Владимира Слончака.

Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Вероятнее всего, он решил заступиться за водителя-женщину, которую оштрафовали за езду в нетрезвом виде. Он находился на пассажирском сидении.

За рулем находилась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.