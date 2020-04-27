Володимир Слончак був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоуправлінських повноважень з 12 грудня 2018 року.
Проте 27 квітня 2020 року мер Києва Віталій Кличко звільнив Слончака через напад чиновника на поліцейського.
Володимир Слончак народився 26 липня 1984 року в місті Васильків Київської області.
З 2001 до 2005 року навчався на факультеті Правознавства Міжрегіональної академії керування персоналом.
У 2008 році отримав ступінь магістра за спеціальністю Правознавство. З 2018 року – кандидат юридичних наук.
Володимир Слончак одружений, виховує доньку і сина.
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З грудня 2005 по листопад 2006 року – головний спеціаліст відділу правової експертизи проектів рішень Київради.
Потім начальник відділу експертизи проектів рішень з питань землекористування та містобудування, а з вересня 2011 до січня 2012 року – заступник керівника відділу правової експертизи проектів рішень та розпоряджень, після чого очолює відділ.
У 2016 році Володимир Слончак отримав звання Заслуженого юриста України.
Має сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Він також очолює наглядову раду ПАТ Холдингова компанія Київміськбуд.
До речі, у вересні 2019 року Слончака побили у Києві, у чиновника був струс мозку. І це вже був другий напад за півроку.
Раніше Факти ICTV писали, що 26 квітня близько 22.30 на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.
Він у стані алкогольного сп’яніння вдарив патрульного. Найімовірніше, він вирішив заступитися за водія-жінку, яку оштрафували за керування авто напідпитку. Він знаходився на пасажирському сидінні.
За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.