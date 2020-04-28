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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 401 человек.

Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

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11:40 - 28 апреля

По состоянию на 28 апреля общее количество больных коронавирусом в ВСУ составляет 53 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано девять новых случаев.

Ранее шесть случаев обнаружили в Харьковской области. Утром 28 апреля Covid-19 подтвердили еще у трех человек. Военнослужащие находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомов заболевания нет.

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11:39 - 28 апреля

Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Одесской и Сумской областях.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, такие тестирования позволят ретроспективно посмотреть наличие антител и эпидемиологически узнать, были пропущены случаи инфицирования.

— ИФА-тесты к нам зашли уже, и мы начинаем тестирование, мы будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, — заявил Ляшко.

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11:36 - 28 апреля

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Очень важно понимать, что пик — это то состояние, когда медицинская система не может оказывать медицинскую помощь всем, кому она нужна. Если мы будем придерживаться всех карантинных мероприятий, то я уверен, что пик маловероятен.

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09:33 - 28 апреля

У 14 пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

– Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикреплен, находится в командировке, и пять военнослужащих, – сказал он.

По его словам, несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

– Кроме этого врачи, у которых установлено инфицирования, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще до Киева, чтобы проверить наличие коронавирус, – добавил Кучер.

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00:12 - 28 апреля

На Буковине подтверждены еще 53 случая Covid-19. Всего в области 1 428 случаев коронавирусной инфекции, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

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23:45 - 27 апреля

Спустя неделю после Пасхи можно констатировать, что в Украине не произошло всплеска коронавируса, однако он еще возможен.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Работа, которая была проведена во время пасхальных праздников, дала эффект. Вместо 8 млн человек, которые обычно ходят в храмы, в церкви пошли 130 тыс. граждан.

Если люди продолжат придерживаться самоизоляции, то страна движется в том режиме, который прогнозировали, — сообщил он.

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22:04 - 27 апреля

На въездах и выездах из села Заря Ровенской области начнут действовать контрольно-пропускные пункты из-за вспышки коронавируса.

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21:08 - 27 апреля

В Днепропетровской области 8 новых случаев коронавируса, 5 из них — среди медиков.

В целом количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в регионе составляет 318.

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21:04 - 27 апреля

В общежитии частного вуза в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района коронавирусом заболели 6 иностранных студентов и его комендант.

Предварительно – сейчас там находятся 152 человека, в основном иностранные студенты.

— В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодняшний день протестовали 20 человек, вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается, — сообщает Киевская ОГА.

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20:13 - 27 апреля

Областную больницу в Мариуполе закрывают на карантин на 21 день из-за обнаружения больных коронавирусом, сообщила заместитель городского председателя Ксения Сухова.

По ее словам, работать будет только нейрохирургическое отделение, потому что оно единственное в Донецкой области.

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