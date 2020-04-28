Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

09:33 -

У 14 пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

– Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикреплен, находится в командировке, и пять военнослужащих, – сказал он.

По его словам, несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

– Кроме этого врачи, у которых установлено инфицирования, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще до Киева, чтобы проверить наличие коронавирус, – добавил Кучер.