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Факты / Украина

Слончака взяли под ночной домашний арест

Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак должен находиться на ночном домашнем аресте до 27 июня.

Такую меру пресечения экс-чиновнику избрал 28 апреля Соломенский районный суд Киева.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала круглосуточного домашнего ареста для Слончака.

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Суд постановил, что Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6.00.

Напомним, вечером на улице Льва Толстого в Киеве задержали замглаву КГГА Владимира Слончака. Он, будучи пьяным, ударил патрульного. Экс-чиновник решил заступиться за водителя-женщину, которую остановили из-за движения без включенных фар.

За рулем находилась  депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

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