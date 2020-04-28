Слончака взяли під нічний домашній арешт

Колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак повинен перебувати на нічному домашньому арешті до 27 червня.

Такий запобіжний захід екс-чиновнику обрав 28 квітня Солом’янський районний суд Києва.

Суддя частково задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала цілодобового домашнього арешту для Слончака.

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Суд постановив, що Слончак повинен перебувати вдома з 23.00 до 6.00.

Нагадаємо, ввечері на вулиці Льва Толстого в Києві затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака. Він, будучи п’яним, вдарив патрульного. Екс-чиновник вирішив заступитися за водія-жінку, яку зупинили через рух без увімкнених фар.

За кермом перебувала депутат Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.