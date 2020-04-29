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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.
По состоянию на 29 апреля в Украине подтверждены 9 866 случаев Сovid-19, из них 456 за последние сутки.
В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.
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10:13
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29 апреля
По состоянию на утро 29 апреля в ВСУ коронавирусом болеют 52 человека, выздоровели 20 военных и 2 умерли.
За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.
09:35
-
29 апреля
В Тернопольской области за сутки коронавирусом заболели еще 44 человека.
В целом в регионе зарегистрировано 708 случаев инфицирования Covid-19.
09:21
-
29 апреля
По состоянию на 29 апреля в Украине подтверждены 9866 случаев Сovid-19, из них 456 за последние сутки.
В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков.
08:29
-
29 апреля
По состоянию на 08.00 час 29 апреля во Львове и Львовской области 405 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
- 13 — летальные;
- 66 — выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 252 ПЦР-тесты, из которых 34 — положительные.
08:17
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29 апреля
В больницах Черновицкой области с коронавирусом Covid-19 или подозрением на него находится 501 пациент. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
08:13
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29 апреля
В Черновицкой области всего зарегистрировали 1 489 случаев заражения, только за последний день положительные результаты тестирования обнаружили у 60 человек.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.
23:45
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28 апреля
В Чернигове подтверждено уже 5 случаев инфицирования коронавирусом, и все они из-за нарушения самоизоляции мужчинами, которые приехали из Российской Федерации.
22:25
-
28 апреля
Город Каховка в Херсонской области закрывают на карантин.
С 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни.
22:00
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28 апреля
Подстанцию скорой помощи №4 в Луганске закрыли из-за масштабного заражения работников коронавирусом.
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21:59
-
28 апреля
В Ровенской области медики отказались принимать пациентку с подозрением на коронавирус.
85-летней жительнице села Клевань стало плохо, и на вызов приехала скорая помощь, однако больница отказала ей в реанимации.