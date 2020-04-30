Адаптивный карантин – пять этапов снятия ограничений в Украине

Адаптивный карантин – это ряд ограничений, которые будут применяться в связи со вспышками коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Адаптивный карантин – правительственный план, который начнет действовать с 11 мая (День “К”).

Однако, эта дата неточная, потому что для ослабления карантина должны соблюдаться строгие условия.