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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро вторника, 12 мая, по данным Министерства здравоохранения, количество инфицированных выросло на 375 случаев (предыдущий день — 416), 85 человек выздоровели, а 17 больных умерли, в целом количество инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.

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09:20 - 12 мая

Украина сейчас находится на пике распространения коронавируса, поэтому после 22 мая власти продолжат карантин.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, — заявил он в эфире украинского телеканала.

Шмыгаль отметил, что в стране еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших.

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Х
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09:12 - 12 мая

В Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19 и не превышает 500 человек.

На утро вторника, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день — 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.

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Х
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22:22 - 11 мая

Киевское Динамо с 12 мая вернется к полноценному тренировочному процессу, всех игроков клуба уже протестировали на коронавирус.

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Х
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22:20 - 11 мая

В Черновицкой области решили ввести адаптивный карантин, учитывая количество больных, госпитализированных и умерших от коронавирусной болезни.

В области продлили запрет на:

  • работу непродовольственных магазинов;
  • предоставление стоматологических услуг;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • пребывания в общественных местах без масок;
  • проведения массовых мероприятий.

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Х
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16:50 - 11 мая

Кабмин выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1 тыс. грн, а максимальный размер пособия составляет 8 408 грн.

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Х
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15:42 - 11 мая

Выплаты медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, в дальнейшем будут проходить через Национальную службу здоровья Украины, поэтому задержек больше не будет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещание под председательством президента Владимира Зеленского.

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Х
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14:34 - 11 мая

В Черновицкой области 56 новых случаев Covid-19, самому старшему больному — 82 года, самому младшему — 19.

Трое больных умерли, в целом — 84 летальных случая.

Общее количество инфицированных в области – 2 324, в то же время выздоровели уже 356 человек.

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Х
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13:29 - 11 мая

В Кировоградской области 4 новых случая — 3 женщины и мужчина с Кропивницкого, в то же время выздоровели трое больных.

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Х
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13:26 - 11 мая

За сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 23 случая Covid-19, среди них — 6 медиков.

К сожалению, умерло три человека — 74-летняя харьковчанка и двое мужчин, 45 и 53 лет.

В целом в области коронавирусом заболели 595 человек, 73 уже выздоровели и 19 умерли.

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Х
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12:21 - 11 мая

В ВСУ за минувшие сутки новых случаев заболевания корнавирусом не зарегистрировано.

Сейчас болеет 41 военный, 54 человека уже выздоровели и двое умерли.

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Х
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