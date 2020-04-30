Многие украинские заробитчане уже привыкли к поездкам на сезонные заработки в различные страны и даже в условиях пандемии не собираются отказываться от этого.

Некоторых даже приглашают на сезонные работы иностранные работодатели и готовы организовать перевозку в условиях границ “на замке”.

Однако власти Украины декларировали желание оставить как можно больше заробитчан в стране, ведь они могут помочь экономике.

С одной стороны, людям без соответствующего закона нельзя запретить покидать границы государства, с другой — пандемия коронавируса никуда не делась и нужно беспокоиться о безопасности людей.

Факты ICTV рассказывают, какие есть ограничения на выезд граждан и легальны ли они.

В чем проблема

Карантин в Украине продолжается уже больше месяца и даже те работники, которые вернулись в страну, думают о том, что наступает время сезонных работ. Поэтому нужно возвращаться на заработки, ведь далеко не у всех есть возможность обеспечить себя в Украине.

Однако в апреле мы увидели, что это не так уж и просто. 23 апреля 200 украинских заробитчан выехали чартерным рейсом МАУ на заработки в Финляндию.

Рейс заказала и оплатила эстонская частная компания. Он должен был стать первым из многих авиаперелетов для заробитчан.

Однако вскоре посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск заявил, что украинское правительство якобы запретило гражданам выезжать за границу на заработки. В то же время украинцы до сих пор могут посещать родственников, проживающих на территории ЕС.

29 апреля стало известно, что за два часа до вылета чартерного рейса в Великобританию авиакомпания МАУ получила запрет на вылет от Госавиаслужбы. Впоследствии украинцам все же удалось вылететь на заработки этим рейсом.

В тот же день состоялись переговоры премьер-министра Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, на которых он заявил, что правительство готово к переговорам со странами относительно приглашения украинских рабочих на сезонные работы.

— Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, — сообщил Шмыгаль.

В частности, вести соответствующую работу будет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. По его словам, сейчас пытаются определить, как организовано дать такую ​​возможность работать за рубежом людям, которые этого хотят.

А на сайте правительства уже есть сообщение о том, что каждый запрос по сезонным работникам из Украины будет рассматриваться отдельно.

Насколько это легально

Конечно, в условиях карантина и пандемии коронавируса, государству нужно заботиться о безопасности людей, но это не должно доходить до запретов таких вещей, как путешествие за границу.

— Украинское правительство должно исходить из статьи 3 Конституции Украины, которая гарантирует права граждан… Она указывает: человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются наивысшей социальной ценностью. Государство должно исходить из позиции статьи 3 Конституции Украины и всячески помогать всем тем, кто желает вернуться в страну, или выехать из нее, — сказал в комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман.

Конституция Украины гарантирует гражданам право на выезд за пределы страны так же, как и Европейская конвенция по правам человека. Согласно указанным документам, изменить это может только принятие соответствующего закона.

Кстати, подобный проект закона уже появился на сайте Верховной Рады. Законопроект №3321 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней предусматривает предоставление возможности правительству запрещать украинцам выезд за границу на время карантинных ограничений.

Конечно, запрет временный, но он все равно осложнит жизнь гражданам Украины, которые привыкли зарабатывать за границей и не имеют средств для жизни в стране.

Сейчас проект закона находится на ознакомлении комитета, заключения по нему еще нет.

И пока он не вступил в силу, государство не имеет никакого права запрещать украинцам путешествовать. Особенно в случаях с чартерными рейсами, когда даже есть приглашение на работу.

— Если между Украиной и Финляндией есть меморандум, в котором Финляндия просит нашу страну ограничить приезд граждан Украины, то было бы основание для ограничений. Если же таких официальных документов нет, то право на свободу передвижения не нужно ограничивать. В случае, когда подобных просьб относительно ограничений нет, граждане могут обжаловать решение в административных судах и имеют перспективы выиграть судебный процесс против Украины, а возмещение недополученной выгоды, если были определенные договора с работодателем, будет возмещать наше государство, — говорит Либерман.

В то же время власть Украины пытается контролировать чартерные рейсы. Однако здесь есть определенная логика, ведь трудовым мигрантам рано или поздно придется возвращаться в страну, что создает дополнительные риски для распространения Covid-19.

— Правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие — это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом, — говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ожидают ли заробитчан за рубежом

Заробитчане, как из Украины, так и из других стран, уже давно стали практически неотъемлемой составляющей многих стран Европы. А особенно, когда начинается сезон сбора урожая.

Например, сфера сельского хозяйства Германии уже завезла рабочих из Румынии.

Та же Финляндия планировала привлечь на сезонные работы около 14 тыс. граждан Украины, однако теперь вынуждена искать работников в других странах.

Посол Финляндии в Украине Пяйви Маарит Лайне, в свою очередь, заявила в комментарии Фактам ICTV, что страна подготовила около 1,5 тыс. так называемых стратегических рабочих мест для работников из других стран. И 1,2 тыс. мест “зарезервированы” для украинцев.

— Мы понимаем, что во времена пандемии коронавируса всем странам приходится вводить определенные ограничения… И мы были очень счастливы, когда узнали, что Украина рассматривает возможность предоставить разрешение трудовым мигрантам на сезонные работы. Но окончательное решение остается за Украиной, и мы будем уважать его, каким бы оно ни было, — сказала Лайне.

Она добавила, что все украинские работники будут иметь медицинское страхование и будут официально трудоустроены.

Польша еще в конце марта думала о том, как можно скорее вернуть украинских работников, ведь без них экономику страны ждут большие проблемы.

— Без украинских заробитчан нашей экономике будет очень трудно. Мы должны подпитываться работниками из Украины, потому что наше общество стареет, потому рассчитывает на них. Тем более, что наши работодатели очень довольны украинскими работниками, — сказал руководитель отдела мониторинга организации Работодатели Речи Посполитой Аркадиуш Пончко.

Востребованы украинские заробитчане не только в Финляндии и Польше, но и многих других странах Европы.

Даже если бы мы и хотели оставить их, то это вряд ли удастся, ведь за границей строитель может заработать до $1,8 тыс. И создание рабочих мест, которое запланировал Кабмин, не поможет.

— Обещают зарплату 6-8 тыс. грн. Речь идет о зарплате брутто, с которой вычтут налоги. На руки люди получат примерно 4,8-5,5 тыс. грн., — рассказал в комментарии Вікна-новини президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Нужно помнить и о том, что сдерживание работников негативно повлияет на экономику Украины. По данным НБУ, в 2019 году мигранты перевели в нашу страну около $13 млрд.

А в условиях мирового финансового кризиса властям нужно думать и о том, как “подтянуть” экономику. Поэтому не стоит ограничивать желание украинцев зарабатывать деньги в других странах.

Владислав Бомбела