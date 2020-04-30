Багато українських заробітчан вже звикли до поїздок на сезонні заробітки в різні країни і навіть в умовах пандемії не збираються відмовлятися від цього.

Декого навіть запрошують на сезонні роботи іноземні роботодавці і готові організувати перевезення в умовах кордонів “на замку”.

Проте влада України декларувала бажання залишити якомога більше заробітчан в країні, адже вони можуть допомогти економіці.

З одного боку людям, без відповідного закону не можна заборонити залишати кордони держави, з іншого – пандемія коронавірусу нікуди не поділася і потрібно турбуватися про безпеку людей.

Факти ICTV розповідають, які є обмеження на виїзд громадян і чи легальні вони.

В чому проблема

Карантин в Україні триває вже більше місяця і навіть ті заробітчани, які повернулися в країну, думають про те, що наступає час сезонних робіт. Тому потрібно повертатися на заробітки, адже далеко не у всіх є можливість забезпечити себе в Україні.

Проте у квітні ми побачили, що це не так вже й просто. 23 квітня 200 українських заробітчан виїхали чартерним рейсом МАУ на заробітки до Фінляндії.

Рейс замовила і оплатила естонська приватна компанія. Він мав стати першим з багатьох авіаперельотів для заробітчан.

Однак невдовзі посол Естонії в Києві Каймо Кууск заявив, що український уряд нібито заборонив громадянам виїжджати за кордон на заробітки. Водночас українці досі можуть відвідувати родичів, які проживають на території ЄС.

29 квітня стало відомо, що за дві години до вильоту чартерного рейсу до Великої Британії авіакомпанія МАУ отримала заборону на виліт від Державіаслужби. Згодом українцям все ж вдалося вилетіти на заробітки цим рейсом.

Того ж дня відбулися переговори прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, на яких він заявив, що уряд готовий до переговорів з країнами щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи.

– Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, – повідомив Шмигаль.

Зокрема, вести відповідну роботу буде віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко. За його словами, зараз намагаються визначити, як організовано дати таку можливість працювати за кордоном людям, які цього прагнуть.

А на сайті уряду вже є повідомлення про те, що кожен запит щодо сезонних працівників з України розглядатиметься окремо.

Наскільки це легально

Звичайно, в умовах карантинних обмежень і пандемії коронавірусу, державі потрібно дбати про безпеку людей, але це не повинно доходити до заборон таких речей, як подорож за кордон.

– Український уряд мав би виходити зі статті 3 Конституції України, яка гарантує права громадян… Вона вказує: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Держава мала б виходити з позиції статті 3 Конституції України і всіляко допомагати усім тим, хто бажає повернутися в країну, або виїхати з неї, – сказав у коментарі Фактам ICTV адвокат Іван Ліберман.

Конституція України гарантує громадянам право на виїзд за межі країни так само, як і Європейська конвенція з прав людини. Згідно з зазначеними документами, змінити це може лише ухвалення відповідного закону.

До речі, подібний проект закону вже з’явився на сайті Верховної Ради. Законопроект №3321 про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб передбачає надання можливості уряду забороняти українцям виїзд за кордон на час карантинних обмежень.

Звичайно, заборона тимчасова, але вона все одно ускладнить життя громадянам України, які звикли заробляти за кордоном і не мають коштів для життя в країні.

Нині проект закону перебуває на ознайомленні комітету, висновку щодо нього ще немає.

І поки він не набрав чинності, держава не має жодного права забороняти українцям подорожувати. Особливо, у випадках з чартерними рейсами, коли навіть є запрошення на роботу.

– Якщо між Україною і Фінляндією є меморандум, в якому Фінляндія просить нашу країну обмежити приїзд громадян України, то було б підгрунтя для обмежень. Якщо ж таких офіційних документів немає, то право на свободу пересування не потрібно обмежувати. У випадку, коли подібних прохань щодо обмежень немає, громадяни можуть оскаржити рішення в адміністративних судах і мають перспективи виграти судовий процес проти України, а відшкодування недоотриманої вигоди, якщо були певні договори з роботодавцем, відшкодовуватиме наша держава, – каже Ліберман.

Водночас влада України намагається контролювати чартерні рейси. Проте тут є певна логіка, адже трудовим мігрантам рано чи пізно доведеться повертатися в країну, що створює додаткові ризики для розповсюдження Covid-19.

– Уряд України керується, насамперед, міркуванням безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож — це наражання на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком, – каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Чи чекають на заробітчан за кордоном

Заробітчани, як з України, так і з інших країн, вже давно стали практично невід’ємною складовою багатьох країн Європи. А особливо, коли починається сезон збору врожаю.

Наприклад, сфера сільського господарства Німеччини вже завезла робітників з Румунії.

Та ж Фінляндія планувала залучити на сезонні роботи близько 14 тис. громадян України, однак тепер вимушена шукати працівників в інших країнах.

Посол Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне, в свою чергу, заявила у коментарі Фактам ICTV, що країна підготувала близько 1,5 тис. так званих стратегічних робочих місць для працівників з інших країн. І 1,2 тис. місць “зарезервовані” для українців.

– Ми розуміємо, що в часи пандемії коронавірусу всім країнам доводиться вводити певні обмеження… І ми були дуже щасливі, коли дізналися, що Україна розглядає можливість надати дозвіл трудовим мігрантам на сезонні роботи. Але остаточне рішення залишається за Україною, і ми поважатимемо його, яким би воно не було, – сказала Лайне.

Вона додала, що всі українські працівники матимуть медичне страхування та будуть офіційно працевлаштовані.

Польща ще наприкінці березня думала про те, як найшвидше повернути українських заробітчан, адже без них на економіку країну чекають великі проблеми.

– Без українських робітників нашій економіці буде дуже важко. Ми мусимо підживлюватись працівниками з України, бо наше суспільство старіє, тому розраховує на них. Тим більше, що наші працедавці дуже задоволені українськими працівниками, – сказав керівник відділу моніторингу організації Працедавці Речі Посполитої Аркадіуш Пончка.

Затребувані українські працівники не лише у Фінляндії та Польщі, а й багатьох інших країнах Європи.

Навіть якби ми і хотіли залишити їх, то це навряд чи вдасться, адже за кордоном будівельник може заробити до $1,8 тис. І створення робочих місць, яке запланував Кабмін, не допоможе.

– Обіцяють заробітну плату 6-8 тис. грн. Йдеться про зарплату брутто, з якої знімуть податки. На руки люди отримають приблизно 4,8-5,5 тис. грн., – розповів у коментарі Вікна-новини президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Потрібно пам’ятати і про те, що стримування заробітчан негативно вплине на економіку України. За даними НБУ, у 2019 році мігранти перерахували в нашу країну близько $13 млрд.

А в умовах світової фінансової кризи владі потрібно думати і про те, як “підтягнути” економіку. Тому не варто обмежувати бажання українців заробляти гроші в інших країнах.

Владислав Бомбела