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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 30  апреля в Украине подтверждены 10 406 случаев Сovid-19, из них 540 за последние сутки.

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11:45 - 30 апреля

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 7 утра 30 апреля в ВСУ коронавирусом заболели 54 человека, 20 пациентов выздоровели, 2 — умерли.

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09:44 - 30 апреля

По состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

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20:43 - 29 апреля

По состоянию на 20.15 получено восемь положительных результатов:

5 по г. Днепр
2 по г. Павлоград
1 по г. Кривой Рог

По состоянию на 20.15 общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 по области составляет 347.

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15:39 - 29 апреля

Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на это правительством предусмотрено 100 млн грн.

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15:04 - 29 апреля

Кабинет министров уже имеет план постепенной отмены ограничительных мер после 11 мая.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— Ослабление возможно лишь при условии сокращения темпов распространения коронавирусной болезни. Нам всем сейчас нужно потерпеть еще две недели, выполнить все требования карантина, — сказал он.

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15:04 - 29 апреля

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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12:30 - 29 апреля

За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека, пятеро из них — медики. Также один больной умер.

По состоянию на 29 апреля в столице 1 341 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки — 2 в Киево-Печерской Лавре.

Карта корнавірусу в Києві

 

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11:45 - 29 апреля

В Кировоградской области за сутки выздоровели сразу 20 пациентов, среди них — 13 медработников.

В то же время в регионе подтвердили 21 новый случай инфицирования, в частности — 10 медиков.

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11:41 - 29 апреля

В Тернопольськой области от коронавируса умер священник, тайно проводил службы в частных домах. Об этом в Facebook сообщил председатель Шумской РГА Виталий Кудлак.

По его словам, сейчас медики пытаются установить всех, кто с ним контактировать.

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10:13 - 29 апреля

По состоянию на утро 29 апреля в ВСУ коронавирусом болеют 52 человека, выздоровели 20 военных и 2 умерли.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.

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