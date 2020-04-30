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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.
По состоянию на 30 апреля в Украине подтверждены 10 406 случаев Сovid-19, из них 540 за последние сутки.
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11:45
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30 апреля
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом.
По состоянию на 7 утра 30 апреля в ВСУ коронавирусом заболели 54 человека, 20 пациентов выздоровели, 2 — умерли.
09:44
-
30 апреля
По состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.
20:43
-
29 апреля
По состоянию на 20.15 получено восемь положительных результатов:
5 по г. Днепр
2 по г. Павлоград
1 по г. Кривой Рог
По состоянию на 20.15 общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 по области составляет 347.
15:39
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29 апреля
Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.
Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на это правительством предусмотрено 100 млн грн.
15:04
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29 апреля
Кабинет министров уже имеет план постепенной отмены ограничительных мер после 11 мая.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
— Ослабление возможно лишь при условии сокращения темпов распространения коронавирусной болезни. Нам всем сейчас нужно потерпеть еще две недели, выполнить все требования карантина, — сказал он.
12:30
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29 апреля
За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека, пятеро из них — медики. Также один больной умер.
По состоянию на 29 апреля в столице 1 341 подтвержденный случай заболевания Covid-19.
Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки — 2 в Киево-Печерской Лавре.
11:45
-
29 апреля
В Кировоградской области за сутки выздоровели сразу 20 пациентов, среди них — 13 медработников.
В то же время в регионе подтвердили 21 новый случай инфицирования, в частности — 10 медиков.
11:41
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29 апреля
В Тернопольськой области от коронавируса умер священник, тайно проводил службы в частных домах. Об этом в Facebook сообщил председатель Шумской РГА Виталий Кудлак.
По его словам, сейчас медики пытаются установить всех, кто с ним контактировать.
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10:13
-
29 апреля
По состоянию на утро 29 апреля в ВСУ коронавирусом болеют 52 человека, выздоровели 20 военных и 2 умерли.
За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.