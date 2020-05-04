Когда в Украине могут начать массовое тестирование на коронавирус

Массовое тестирование украинцев на коронавирус могут начать после восстановления транспортного сообщения.

Такое мнение высказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Мы еще не готовы к массовому тестированию. Возможно, если будем выходить на открытие транспортного сообщения, будем вынуждены на такие вещи пойти, но постепенно. Пока у нас нет еще стопроцентной заполняемости так называемых больниц первой волны, можем обходиться тем тестированием, которое проводится.

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Олег Немчинов также отметил, что в Украине постепенно увеличивается ежедневное количество тестирований на коронавирус.

По его мнению, в первых числах мая будет проводиться уже около 10 тыс. тестирований в сутки.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в Украине увеличили количество тестирований на коронавирус до 7 тыс.

Источник: PravdaTUT Lviv