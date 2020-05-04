Коли в Україні можуть почати масове тестування на коронавірус

Масове тестування українців на коронавірус можуть розпочати після відновлення транспортного сполучення.

Таку думку висловив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– Ми ще не готові до масового тестування. Можливо, якщо виходитимемо на відкриття транспортного сполучення, будемо змушені на такі речі піти, але поступово. Поки в нас немає ще стовідсоткової заповненості так званих лікарень першої хвилі, можемо обходитися тим тестуванням, яке проводиться.

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Олег Немчінов також зазначив, що в Україні поступово збільшується щоденна кількість тестувань на коронавірус.

На його думку, у перших числах травня проводитиметься вже близько 10 тис. тестувань на добу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус до 7 тис.

Джерело: PravdaTUT Lviv