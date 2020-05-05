PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Май, 05 в 9:34
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.
По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом.
Общее количество выросло до 12 697.
В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
10:13
-
05 мая
В Киеве
разрешили продажу фастфуда в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Если продавцы будут выполнять ряд требований, то продажа может быть начата уже с
5 мая.
10:12
-
05 мая
В Полтавской области 231 подтвержденный случай заболевания, новых за сутки — 4.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА
Олег Синегубов.
10:10
-
05 мая
Карта распространения коронавирусной болезни по областям:
09:16
-
05 мая
В Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.
В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.
08:21
-
05 мая
Промышленность Украины имеет все условия для роста в нынешнем году, но наша
страна находится под давлением мирового кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Промышленность работала во время карантина, но снижение экспорта, снижение общего потребления в мире привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности, в том числе металлургии, — сказал Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV.
08:19
-
05 мая
Правительство будет поэтапно представлять свой план по выходу из кризиса для бизнеса. Пока же действует программа рефинансирования для некоторых отраслей.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Дальше можно только догадываться что будет, — сказал он.
08:18
-
05 мая
Учебный год во всех школах завершится дистанционно.
Календарь обучения:
до 31 мая будут проходить занятия;
к 1 июля должен быть завершен учебный год;
до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений;
в течение июня школы на педагогических советах рассмотрят вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
08:14
-
05 мая
Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают, что могут пойти на местные выборы в октябре 2020 как единый политический проект.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
VIDEO
08:11
-
05 мая
В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на Covid-19.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на телеканале ICTV.
— Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц, — сказал он.
22:00
-
04 мая
По состоянию на вечер 4 мая в Ровенской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса, сообщают в
ОГА. Это:
6 жителей из Рокитновского района;
2 из Ровенского района — медработники Ровенской ЦРБ.
Возраст больных от 15 до 69 лет.
Всего в Ровенской области зарегистрировано 770 случаев заболевания Covid-19. Из них 18 летальных и 92 человека уже выздоровели. Сегодня из больницы выписали 7 пациентов.
Вверх
Вверх
X