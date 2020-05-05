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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

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10:13 - 05 мая

В Киеве разрешили продажу фастфуда в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Если продавцы будут выполнять ряд требований, то продажа может быть начата уже с 5 мая.

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10:12 - 05 мая

В Полтавской области 231 подтвержденный случай заболевания, новых за сутки — 4.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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10:10 - 05 мая

Карта распространения коронавирусной болезни по областям:

карта поширення коронавірусу в Україні

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09:16 - 05 мая

В Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

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Х
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08:21 - 05 мая

Промышленность Украины имеет все условия для роста в нынешнем году, но наша страна находится под давлением мирового кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Промышленность работала во время карантина, но снижение экспорта, снижение общего потребления в мире привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности, в том числе металлургии, — сказал Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV.

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08:19 - 05 мая

Правительство будет поэтапно представлять свой план по выходу из кризиса для бизнеса. Пока же действует программа рефинансирования для некоторых отраслей.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Дальше можно только догадываться что будет, — сказал он.

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08:18 - 05 мая

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

Календарь обучения:

  • до 31 мая будут проходить занятия;
  • к 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений;
  • в течение июня школы на педагогических советах рассмотрят вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

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Х
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08:14 - 05 мая

Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают, что могут пойти на местные выборы в октябре 2020 как единый политический проект.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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08:11 - 05 мая

В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на телеканале ICTV.

— Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц, — сказал он.

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22:00 - 04 мая

По состоянию на вечер 4 мая в Ровенской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса, сообщают в ОГА. Это:

  • 6 жителей из Рокитновского района;
  • 2 из Ровенского района — медработники Ровенской ЦРБ.

Возраст больных от 15 до 69 лет.

Всего в Ровенской области зарегистрировано 770 случаев заболевания Covid-19. Из них 18 летальных и 92 человека уже выздоровели. Сегодня из больницы выписали 7 пациентов.

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