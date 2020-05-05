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Факты / Украина

В больницах Черновцов закончились места для больных Covid-19

В Черновцах в трех базовых больницах, которые принимали больных коронавирусом, закончились места.

Об этом сообщил городской глава Алексей Каспрук.

— Закончились места в городских больницах для больных Covid-19. Все три больницы, которые мы предусматривали для лечения, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями.

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Алексей Каспрук также отметил, что из-за такой ситуации областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с Covid-19.

Напомним, по состоянию на 5 мая коронавирусом в Черновицкой области заболели 1 948 человек.

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