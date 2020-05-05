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Факты / Украина

Карантин в Черновицкой области не завершат до 22 мая — Осачук

Черновицкая область перейдет на адаптивный формат карантина из-за большого количества инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

— В нашей области однозначно эти ограничения будут продолжаться еще длительный период времени, — сказал он на онлайн-брифинге.

Власти области ждут полного текста постановления Кабинета министров Украины об условиях ограничительных мер после 11 мая, добавил Осачук.

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По словам губернатора, межрайонное рейсовое автобусное сообщение не возобновит работу до 22 мая включительно. Останется в силе также ограничение въезда и выезда из области.

Напомним, 28 апреля в Черновцах возобновили работу продовольственные рынки во время карантина.

Фото: Dreamstime

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