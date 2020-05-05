У Чернівцях у трьох базових лікарнях, які приймали хворих на коронавірус, закінчилися місця.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

– Закінчилися місця у міських лікарнях для хворихна Covid-19. Усі три лікарні, які ми передбачали для лікування, уже повністю заповнені. У Чернівцях ніколи ще всі три лікарні не були повністю заповнені хворими на пневмонії та вірусні інфекції.

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Олексій Каспрук також зазначив, що через таку ситуацію обласна влада готує госпіталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, станом на 5 травня на коронавірус у Чернівецькій області захворіли 1 948 людей.