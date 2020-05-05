В Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.
316 человек умерло от коронавируса.
Также 1 875 человек выздоровели, из которых 256 — за последние сутки.
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- Винницкая область — 454 случая;
- Волынская область — 343 случая;
- Днепропетровская область — 478 случаев;
- Донецкая область — 83 случая;
- Житомирская область — 448 случаев;
- Закарпатская область — 546 случаев;
- Запорожская область — 287 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1015 случаев;
- Кировоградская область — 401 случай;
- г. Киев — 1583 случая;
- Киевская область — 866 случаев;
- Львовская область — 514 случаев;
- Луганская область — 38 случаев;
- Николаевская область — 163 случая;
- Одесская область — 469 случаев;
- Полтавская область — 231 случай;
- Ровенская область — 779 случаев;
- Сумская область — 112 случаев;
- Тернопольская область — 923 случая;
- Харьковская область — 377 случаев;
- Херсонская область — 142 случая;
- Хмельницкая область — 119 случаев;
- Черновицкая область — 1948 случаев;
- Черкасская область — 314 случаев;
- Черниговская область — 64 случая.
Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.