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Факты / Украина / Общество

Динамика пошла на спад: за сутки в Украине 366 новых случаев коронавируса

В Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.

316 человек умерло от коронавируса.

Также 1 875 человек выздоровели, из которых 256 — за последние сутки.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

  • Винницкая область — 454 случая;
  • Волынская область — 343 случая;
  • Днепропетровская область — 478 случаев;
  • Донецкая область — 83 случая;
  • Житомирская область — 448 случаев;
  • Закарпатская область — 546 случаев;
  • Запорожская область — 287 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1015 случаев;
  • Кировоградская область — 401 случай;
  • г. Киев — 1583 случая;
  • Киевская область — 866 случаев;
  • Львовская область — 514 случаев;
  • Луганская область — 38 случаев;
  • Николаевская область — 163 случая;
  • Одесская область — 469 случаев;
  • Полтавская область — 231 случай;
  • Ровенская область — 779 случаев;
  • Сумская область — 112 случаев;
  • Тернопольская область — 923 случая;
  • Харьковская область — 377 случаев;
  • Херсонская область — 142 случая;
  • Хмельницкая область — 119 случаев;
  • Черновицкая область — 1948 случаев;
  • Черкасская область — 314 случаев;
  • Черниговская область — 64 случая.

карта

Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.

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