В Украине уже 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.

316 человек умерло от коронавируса.

Также 1 875 человек выздоровели, из которых 256 — за последние сутки.

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Винницкая область — 454 случая;

Волынская область — 343 случая;

Днепропетровская область — 478 случаев;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 448 случаев;

Закарпатская область — 546 случаев;

Запорожская область — 287 случаев;

Ивано-Франковская область — 1015 случаев;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1583 случая;

Киевская область — 866 случаев;

Львовская область — 514 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 469 случаев;

Полтавская область — 231 случай;

Ровенская область — 779 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 923 случая;

Харьковская область — 377 случаев;

Херсонская область — 142 случая;

Хмельницкая область — 119 случаев;

Черновицкая область — 1948 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.