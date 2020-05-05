В Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования — Ляшко

В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свобода слова на телеканале ICTV.

— Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц, — сказал он.

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус, — Ред.) тестирование на Covid-19 проводится исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты.

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Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на Covid-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

— Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты, — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

— Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т. е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4 тыс. тестов провели, 400 случаев выявили, — сказал он.

Ранее Ляшко рассказал, почему нельзя полностью отменить карантин в Украине.