Может быть до 100 тыс. смертей: почему нельзя полностью отменить карантин в Украине

Минздрав видит способность системы здравоохранения справляться с количеством больных коронавирусом, поэтому было принято решение постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку есть несколько прогнозов. Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тыс. летальных исходов.

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Он отметил, что потери экономики от двух-трех месяцев пребывания страны на карантине нельзя сравнить с потерями человеческих жизней.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.