В Україні не вистачає обладнання для проведення ПЛР-тестування – Ляшко

В українських лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на Covid-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Ми повинні розуміти, де робляться тести. На жаль, в наших лікарнях ампліфікаторов для ПЛР не було ніколи, їх всього кілька десятків на 1 500 лікарень, – сказав він.

Ляшко уточнив, що через відсутність ампліфікаторов (для проведення ПЛР-тестів на коронавірус, – Ред.) тестування на Covid-19 проводиться лише в лабораторних центрах колишніх СЕС, де можуть працювати вірусологи в лабораторіях з певним класом захисту.

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Ляшко також повідомив, що стратегія тестування на Covid-19 розроблялася з урахуванням широкого застосування швидких тестів.

– Коли ми розраховували стратегію тестування, весь світ розраховував, що будуть швидкі тести у кожного сімейного лікаря. Але зараз ВООЗ, Іспанія, Франція, всі відмовилися від швидких тестів, всі працюють з ПЛР, і ми звітуємо тільки про ПЛР-тести, – сказав він.

Ляшко підкреслив, що в Україні досить високий показник виявлення захворювання.

– У багатьох країнах прагнуть до виявлення на рівні 3%, у нас сьогодні Виявлення більше 10%, т. о. Кількість виявлених випадків з тих тестів, які ми проводимо. Ми більш прицільно проводимо тести, наприклад, 4 тис. тестів провели, 400 випадків виявили, – сказав він.

Раніше Ляшко розповів, чому не можна повністю скасувати карантин в Україні.