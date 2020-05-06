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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

По состоянию на 6 мая 2020 в Украине за сутки зафиксировали 487 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 184.

В общем 327 человек умерли, а 2 097 пациентов выздоровели.

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15:44 - 06 мая

В Днепропетровской области за последние сутки обнаружили 90 случаев Covid-19, всего в регионе 568 жителей болеют коронавирусом, 72 — уже выздоровели, 4 — умерли.

Больше всего новых случаев — в Кривом Роге и Днепре.

— Коронавирус подтвердили в 40 жителей Кривого Рога, 34 человек из Днепра, трех — из Никополя и по одному из Каменского и Новомосковска, — отчитываются в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, новые случаи зафиксировали в Софиевском, Криничанском, Солонянском, Днепровском, Криворожском и Новомосковском районах. Всего в области более 7,7 тыс. жителей проверили на коронавирус.

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14:12 - 06 мая

С 11 мая и по всей Украине увеличат количество общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, местным властям позволят увеличить количество транспорта, чтобы люди получили возможность добираться на работу. Ответственность за вероятные вспышки коронавируса также возлагают на мэров городов.

— Его запуск мы планируем делать в рамках нашей концепции адаптивного карантина. И здесь у нас общая ответственность с местными властями, когда все аспекты будут просчитаны. Общественный транспорт в крупных городах — это риск сотен больных и здесь надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности, — сказал он.

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13:01 - 06 мая

В рамках ослабление карантина наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе брифинга.

Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме на первом этапе послаблений.

— До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы, — отметил Кличко.

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13:01 - 06 мая

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

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13:00 - 06 мая

В Украину прибыл самолет Мрия с гуманитарной помощью от КНР.

Медицинский груз закупила компания Нафтогаз.

— Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, — заявил на брифинге председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

Читайте: Тесты и аппараты ИВЛ: в Украину прибудут 7 самолетов из Китая и Кореи

Это уже второй рейс крупнейшего в мире транспортного самолета в Украине за последние недели.

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12:59 - 06 мая

В Киево-Печерской лавре увеличилось количество больных на Covid-19 среди священников.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

— За прошедшие сутки заболела 21 женщина, два ребенка и 45 чоловикiв. 17 случаев в Киево-Печерской Лавре. Больше всего случаев заболевания, из выявленных прошедшие сутки, в Печерском районе — 23. Но в Дарницком — 17, — заявил Кличко.

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12:32 - 06 мая

На борьбу с распространением острой респираторной болезни Covid-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

— На предотвращение распространения острой респираторной болезни Covid-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств, — говорится в сообщении.

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12:10 - 06 мая

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили еще 68 случаев Covid-19.

Общее количество возросло до 1 651, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.

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10:54 - 06 мая

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвержден новый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 обнаружили у военнослужащего из Одесской области. Пациент лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

— По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 людей и 2 летальных случая, — сообщает Командование медицинских cил ВСУ.

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10:38 - 06 мая

С 11 мая в Украине изменятся условия карантина, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Как он отметил, позволят гулять по паркам, зонам отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

По словам министра, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом.

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