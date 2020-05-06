Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

По состоянию на 6 мая 2020 в Украине за сутки зафиксировали 487 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 184.

В общем 327 человек умерли, а 2 097 пациентов выздоровели.