PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В общем 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

По состоянию на 6 мая 2020 в Украине за сутки зафиксировали 487 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 184.

В общем 327 человек умерли, а 2 097 пациентов выздоровели.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:10 - 06 мая

39 новых случаев Covid-19 за сутки во Львовской области — это рекордная цифра за все время карантина, сообщил в соцсети мэр Львова Андрей Садовой.

— Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина. Мы внимательно отслеживаем динамику заболевания. Решение об ослаблении карантина будем принимать только при условии, что динамика пойдет на спад, — отметил он.

По состоянию на 8.00 6 мая во Львове и Львовской области 553 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из которых 16 — летальные, 116 человек выздоровели.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:09 - 06 мая

Covid-19 подтвердился у шести сотрудников супермаркета в Сумах – они на самоизоляции, сообщил на брифинге заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Михаил Мацюк.

По его словам, остальных сотрудников – это 71 человек – отправили домой на карантин.

Мацюк уточнил, что три дня назад коронавирус обнаружили у продавщицы супермаркета на Петропавловской, 76, а потом инфекцию подтвердили еще у пяти сотрудников.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:19 - 05 мая

В Черновцах в трех базовых больницах, которые принимали больных коронавирусом, закончились места.

Об этом сообщил городской глава Алексей Каспрук.

— Закончились места в городских больницах для больных Covid-19. Все три больницы, которые мы предусматривали для лечения, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:38 - 05 мая

Главный врач Глуховской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко объявил голодовку.

Прибег к этому, из-за недофинансирования медучреждения — нет денег на зарплату медикам.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:43 - 05 мая

В Днепре с 12 мая частично возобновят работу общественного транспорта в обычном режиме.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

По его словам, весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов возобновит свою работу по схемам, которые были до карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:42 - 05 мая

Весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, нет уверенности в том, что во время карантина все школьники смотрели видеоуроки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:48 - 05 мая

5 мая около 180 украинских сезонных работников вылетели в Германию из аэропорта Борисполь.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Украинцы летят рейсом МАУ и приземлятся в международном аэропорте Франкфурт-Хане.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:39 - 05 мая

Открытие метрополитена в Киеве может привести к новой вспышке коронавируса. Именно поэтому подземка заработает на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Украинского радио.

— Для Киева, Харькова, где больше 1 млн населения — это огромный риск. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях, — рассказал Шмыгаль.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:39 - 05 мая

В столице Украины начали восстанавливать свою работу продуктовые рынки.

С 5 марта возобновили работу Демеевский рынок в Голосеевском районе, рынок Маяк и рынок на Лесном в Деснянском районе. Со среды откроются также Печерский и Владимирский рынки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:14 - 05 мая

В Почаевском психоневрологическом интернате у трех сотрудников подтвержден Covid-19, сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...106>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх