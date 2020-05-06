39 новых случаев Covid-19 за сутки во Львовской области — это рекордная цифра за все время карантина, сообщил в соцсети мэр Львова Андрей Садовой.
— Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина. Мы внимательно отслеживаем динамику заболевания. Решение об ослаблении карантина будем принимать только при условии, что динамика пойдет на спад, — отметил он.
По состоянию на 8.00 6 мая во Львове и Львовской области 553 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из которых 16 — летальные, 116 человек выздоровели.
— Закончились места в городских больницах для больных Covid-19. Все три больницы, которые мы предусматривали для лечения, уже полностью заполнены. В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями.
Открытие метрополитена в Киеве может привести к новой вспышке коронавируса. Именно поэтому подземка заработает на последнем этапе выхода из карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Украинского радио.
— Для Киева, Харькова, где больше 1 млн населения — это огромный риск. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях, — рассказал Шмыгаль.