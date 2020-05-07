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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.

На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

В 2019-2020 учебном году школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

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08:22 - 07 мая

По состоянию на 08.00 7 мая во Львове и Львовской области зафиксировано 595 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса, из них 17 летальных, а 128 пациентов полностью выздоровели.

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07:58 - 07 мая

В Ровенской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и превысило 800 человек. Об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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07:57 - 07 мая

В Черновицкой области за последние сутки, 6 мая, зафиксировали 5 новых смертей в результате осложнений вызванных Covid-19. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Также он добавил, что количество заболевших с начала выявления инфекции в Украине именно на Буковине является самым высоким в стране. На сегодня это 2 048 человек.

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23:11 - 06 мая
В психбольнице Волынской области обнаружили 15 больных Сovid-19

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы города Луцка обнаружили 15 случаев заболевания коронавирусом.

По результатам анализов, Covid-19 подтвердили у 10 человек персонала и пяти пациентов.

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21:12 - 06 мая
В Харьковской области Covid-19 заболел уже 101 медик

Коронавирусная болезнь Covid-19 подтверждена у 101 медицинского работника в Харьковской области по состоянию на среду, в том числе у 13 человек – только за минувшие сутки.

— Диагноз подтвержден у 101 медика, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

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19:12 - 06 мая
В Ровенской области 80% людей болеют Covid-19 бессимптомно

У 80% жителей Ровенской области, у которых диагностировали коронавирус, болезнь проходит бессимптомно.

Это является одной из причин широкого распространения Covid-19 в регионе.

По состоянию на 6 мая 2020 в Ровенской области обнаружили 795 случаев коронавируса, 18 человек умерли от болезни в регионе, 100 — выздоровели.

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19:09 - 06 мая
В Украине учебные заведения не откроются к 1 сентября — Ляшко

В Украине учебные учреждения не будут открываться до 1 сентября.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО, — сказал Ляшко.

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15:44 - 06 мая

В Днепропетровской области за последние сутки обнаружили 90 случаев Covid-19, всего в регионе 568 жителей болеют коронавирусом, 72 — уже выздоровели, 4 — умерли.

Больше всего новых случаев — в Кривом Роге и Днепре.

— Коронавирус подтвердили в 40 жителей Кривого Рога, 34 человек из Днепра, трех — из Никополя и по одному из Каменского и Новомосковска, — отчитываются в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, новые случаи зафиксировали в Софиевском, Криничанском, Солонянском, Днепровском, Криворожском и Новомосковском районах. Всего в области более 7,7 тыс. жителей проверили на коронавирус.

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14:12 - 06 мая

С 11 мая и по всей Украине увеличат количество общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, местным властям позволят увеличить количество транспорта, чтобы люди получили возможность добираться на работу. Ответственность за вероятные вспышки коронавируса также возлагают на мэров городов.

— Его запуск мы планируем делать в рамках нашей концепции адаптивного карантина. И здесь у нас общая ответственность с местными властями, когда все аспекты будут просчитаны. Общественный транспорт в крупных городах — это риск сотен больных и здесь надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности, — сказал он.

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13:01 - 06 мая

В рамках ослабление карантина наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе брифинга.

Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме на первом этапе послаблений.

— До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы, — отметил Кличко.

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