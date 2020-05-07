Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.

На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

В 2019-2020 учебном году школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.