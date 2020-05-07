СБУ провела обыски у экс-главы Госналоговой Верланова

Утром 7 мая силовики СБУ провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Об этом Верланов сообщил в своем Facebook.
— Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью, — написал он.
Читайте: ГБР проводит обыски у Татьяны Чорновол
Верланов также добавил, что во время обысков в квартире находились его жена и дочь.
В комментариях Сергея Верланова поддержал Владимир Емельян, бывший министр инфраструктуры Украины.
— Все до боли знакомо. Держись, — написал Емельян.
Чиновник занимал пост председателя Государственной налоговой службы с мая 2019 года по апрель 2020 года. До этого Сергей Верланов был заместителем министра финансов.
В СБУ объяснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства.
Напомним, решением Кабмина 29 апреля Алексея Любченко назначили председателем Государственной налоговой службы Украины.