СБУ провела обыски у экс-главы Госналоговой Верланова

Утром 7 мая силовики СБУ провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом Верланов сообщил в своем Facebook.

— Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью, — написал он.

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Верланов также добавил, что во время обысков в квартире находились его жена и дочь.

В комментариях Сергея Верланова поддержал Владимир Емельян, бывший министр инфраструктуры Украины.

— Все до боли знакомо. Держись, — написал Емельян.

Чиновник занимал пост председателя Государственной налоговой службы с мая 2019 года по апрель 2020 года. До этого Сергей Верланов был заместителем министра финансов.

В СБУ объяснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства.

Напомним, решением Кабмина 29 апреля Алексея Любченко назначили председателем Государственной налоговой службы Украины.